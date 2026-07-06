أدت الغارة التي نفذتها مسيّرة إسرائيلية واستهدفت سيارة في بلدة النبطية الفوقا إلى استشهاد أربعة شهداء بينهم المربية إسبرنزا فخري غندور مديرة مدرسة يوسف سلمان شمعون للروضات في النبطية الفوقا.