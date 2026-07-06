Tayyar Article
هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول كبير: الاستقالة الظاهرية لحكومة حماس ما هي إلا تضليل لا معنى له
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06 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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الرئيس نبيه بري:
- مواقف أبناء وفعاليات القرى الحدودية يعكس أصالة انتمائهم الوطني الأصيل الذي لن يساوموا عليه تحت أي ظرف من الظروف
- أبناء المناطق الحدودية سيبقى همهم وجرحهم وأملهم وألمهم واحد وهو إنهاء الحرب وتحرير الأرض والعودة إليها وإعادة إعمار ما دمره ويدمره العدوان الإسرائيلي
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التيّار الوطنيّ الحرّ... تاريخ من الاستقلالية والوطنية الجامعة ....... جان بو شعيا تتمة
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