في زمن تختصر فيه وسائل التواصل الاجتماعي التاريخ بمنشور، وتختزل فيه التجارب السياسية بعناوين عابرة، تبدو الحاجة ملحّة إلى إعادة قراءة مسيرة التيّار الوطنيّ الحرّ، ليس من باب استحضار الماضي، بل من باب إنصاف تجربة تركت بصمتها في الحياة السياسية اللبنانية، ورسّخت مفاهيم الاستقلالية والسيادة والوطنية الجامعة.نشأ التيّار الوطنيّ الحرّ من رحم معركة وطنية عنوانها رفض الوصاية والدفاع عن القرار اللبناني الحر، في مرحلة كانت فيها السيادة مطلبًا مكلفًا، وكان التمسّك بالدولة اللبنانية خيارًا يحتاج إلى تضحيات. ومنذ البدايات، ارتبط اسمه بالدعوة إلى قيام دولة قوية تحتكر قرارها وسيادتها، وتحكمها المؤسّسات والقانون، بعيدًا عن منطق الغلبة أو الارتهان للخارج.ولم تكن الوطنية التي تبنّاها التيّار مفهومًا فئويًا أو انعزاليًا، بل انطلقت من الإيمان بلبنان التعدّدي، القائم على العيش المشترك واحترام التنوّع والشراكة المتوازنة بين جميع اللبنانيين. فالدفاع عن حقوق أيّ مكوّن لبناني لم يكن، في أدبياته، نقيضًا للوطنية الجامعة، بل مدخلًا إلى بناء دولة يشعر فيها الجميع بالمساواة والاطمئنان.واليوم، يقف لبنان أمام واحدة من أخطر الأزمات في تاريخه الحديث، حيث تداخل الانهيار الاقتصادي مع الأزمة المالية والشلل السياسي وتراجع ثقة المواطنين بمؤسّسات الدولة. وفي ظلّ هذا الواقع، تتجدّد الأسئلة حول مستقبل الدولة اللبنانية، وقدرتها على استعادة دورها وسيادتها وإطلاق مسار إصلاحي حقيقي يعيد بناء الثقة بين الدولة والمواطن.ومن هذا المنطلق، يؤكّد التيّار الوطنيّ الحرّ في مواقفه المعلنة أنّ أيّ مشروع إنقاذي لا يمكن أن ينجح من دون إصلاحات بنيوية، وقضاء مستقلّ، وإدارة حديثة، ودولة تمتلك وحدها قرارها الوطني، بعيدًا عن المحاصصة والفساد والتبعية.كما برز موقف التيّار في مقاربة ملف اتفاق الإطار الخاص بالمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. فقد اعتبر أنّ هذا المسار يهدف إلى تثبيت الحقوق اللبنانية في ثروتها البحرية ضمن رعاية الدولة اللبنانية، وأنًّه لا يشكل، بحسب موقفه المعلن، مدخلًا إلى أيّ تطبيع سياسي، بل يندرج في إطار حماية الحقوق الوطنية وصون السيادة، مع التمييز بين التفاوض التقني وبين أيّ مسار سياسي يتجاوز هذا الإطار.صحيح أنّ تجربة التيّار، كغيرها من التجارب السياسية، شهدت نجاحات وإخفاقات، وواجهت تحدّيات وانتقادات، إلا أنّ ذلك لا يلغي أهمّية العودة إلى تاريخها بموضوعية وإنصاف، بعيدًا عن الأحكام المسبقة أو السجالات الآنية. فالتجارب السياسية لا تقاس بلحظة واحدة، بل بمسارها الكامل وما راكمته من أفكار ومحطات ومواقف.إنّ لدى التيّار الوطنيّ الحرّ إرثًا سياسيًا وفكريًا يستحق المزيد من التوثيق والدراسة، ليس بهدف تمجيد الأشخاص، بل لإبراز الأفكار التي ساهمت في صياغة مرحلة مهمة من تاريخ لبنان الحديث. فالذاكرة الوطنية لا تبنى بالشعارات، بل بالوقائع، والأحزاب التي توثّق تجربتها بموضوعية تساهم في حفظ جزء من التاريخ الوطني، وتمنح الأجيال الجديدة فرصة لفهم الماضي واستخلاص الدروس لبناء المستقبل.