اندلع حريق كبير في إحدى الشقق السكنية في الطبقة الأخيرة من مبنى في شارع السارولا في منطقة الحمرا – بيروت، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب بشكل كثيف وتمددها إلى شقة مجاورة.

وافاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" بان أسباب الحريق لا تزال مجهولة حتى الساعة.

وقد هرعت إلى المكان سيارات الإطفاء التابعة للدفاع المدني، حيث عملت على إخماد النيران ومنع امتدادها إلى الطبقات السفلية.