مريم مفقودة!
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06 July 2026
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22 mins ago
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source: tayyar.org
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة القاصر:
مريم هيثم حسين الظاهر (مواليد عام 2016، سوريّة)
التي غادرت بتاريخ 05-07-2026 مكان إقامة ذويها في برج البراجنة-شارع عين السكّة، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها، أو لديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة برج البراجنة في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 466383-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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