خاص tayyar.org -يفرض التوتر المتصل بالإطار الثلاثي الموقّع في واشنطن على الحكومة الإسرائيلية معادلة دقيقة. هي تسعى إلى التقدم في مسار ترتيبات أمنية أو سياسية على الحدود الشمالية مع لبنان، لكنها في الوقت نفسه ترفض أن تُقدَّم داخلياً كطرف مُجبر على الانسحاب أوتقديم تنازلات تحت ضغط خارجي. لذلك، يتم توظيف الخطاب التصعيدي لإظهار أن أي تغيير ميداني هو قرار سيادي إسرائيلي وليس نتيجة إملاءات دولية.في هذا السياق، برزت تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث فيها عن تصورات أمنية تتصل بالمناطق الحدودية، وذهب في أحد المواقف إلى الإشارة، وفق روايته السياسية، إلى وجود طلبات من بعض القرى ذات الغالبية المسيحية على الحدود للانضمام إلى إسرائيل. يعكس هذا النوع من الخطاب محاولة لإعادة رسم البيئة السياسية والنفسية في الجنوب اللبناني، عبر استثمار الهواجس المحلية وإدخالها في سياق الضغط الاستراتيجي.ينتج هذا المزج بين الداخل الإسرائيلي المتأزم والخارج اللبناني القابل للتوظيف معادلة خطرة. إذ كلما اشتدت أزمة نتنياهو الداخلية، ارتفعت احتمالات توسيع هامش الضغط عند الجبهة الشمالية، ليس بالضرورة باتجاه حرب شاملة، بل عبر سياسة الضغط المتدرج التي تهدف إلى تحسين شروط التفاوض وفرض وقائع سياسية وأمنية جديدة.بذلك، يصبح لبنان في قلب تقاطع مزدوج. ضغط ميداني إسرائيلي من جهة، وإعادة تموضع سياسي إسرائيلي من جهة أخرى، في ظل قيادة تسعى إلى إدارة أزماتها الداخلية عبر توسيع مساحات التأثير الخارجي بدل احتوائها.