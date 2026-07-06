Tayyar Article
الجيش الإسرائيلي: تفكيك 90 موقعاً لحزب الله في بلدة حداثا وقتل 20 مسلحاً
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06 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: الفيفا تجاوزت الخط الأحمر في قرارها المتعلق بإلغاء طرد اللاعب الأميركي بالوغون
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