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Tayyar Article

الدفاع المدني: أخمدنا حريقًا في منطقة صور أتى على نحو 600 ألف متر مربع من الأعشاب اليابسة والأشجار المثمرة ومنعنا امتداده إلى الأراضي المجاورة

  • 06 July 2026
  • 28 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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