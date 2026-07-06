جبور: موقف "التيار" من التفاوض والإتفاق مربوط بالمصلحة الوطنية اللبنانية دون سواها
-
06 July 2026
-
1 hr ago
-
-
source: tayyar.org
-
جاء في "الشرق الأوسط": يرى عضو كتلة «التيار الوطني الحر» النائب جيمي جبور أن المشكلة في «اتفاق الإطار» أنه «لم يرسم أي إطار لاستعادة السيادة اللبنانية، خصوصاً أن الانسحاب الإسرائيلي أو إعادة الانتشار حسبما ورد حرفياً في الاتفاق بقي مرهوناً بخطوات تنفيذية على الجيش اللبناني أن يقوم بها مسبقا، وتخضع تالياً للتقييم الإسرائيلي، وبالتالي فإننا نعده وصفة مسمومة للداخل اللبناني وللفتنة المنشودة إسرائيلياً».
ويشدد جبور، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن موقف «التيار الوطني الحر»، «بقي مربوطاً بالمصلحة الوطنية اللبنانية لا بسواها»، مذكّراً بأن قيادة التيار رفضت الحرب، وأيدت مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة وانتشار الجيش اللبناني على كل الأراضي اللبنانية، «ولكننا لم نسلم بما رأى فيه نتنياهو اعترافاً لبنانياً بحق إسرائيل بالبقاء ومواجهة أي تهديد، وبالتالي هذا الموقف هو البوصلة خارج اصطفافات المعارضة والموالاة».
ويضيف: «نحن لم نعترض على مبدأ التفاوض، وإن كان مباشراً، ولكن النتيجة لم ترض الحد الأدنى مما كان يمكن للمفاوض اللبناني أن يرضى به».
ويشير جبور إلى أن «التيار الوطني الحر»، «يشكل حالة المعارضة الوحيدة في المجلس النيابي اللبناني، إذ إن كل باقي القوى السياسية يتشارك في حكومة الرئيس نواف سلام. إن ما يتم رسمه للبنان إن كان في مفاوضات واشنطن أو في المسارات الأخرى، يتجاوز بتقييمنا له مسألة المعارضة أو الموالاة، لذلك ننطلق بالتقييم مما نراه مصلحة للبنان ونبقي على معارضتنا في مراقبتنا للعمل الحكومي وللأداء الوزاري تحديداً».
أما عن العلاقة مع «حزب الله» فيصفها بأنها «طبيعية فلا قطيعة ولا تفاهم، إنما خلاف حول مقاربة المسائل الوطنية المطروحة».
-
Just in
-
11 :12
الجيش الإسرائيلي: تفكيك 90 موقعاً لحزب الله في بلدة حداثا وقتل 20 مسلحاً
-
10 :55
مصادر سريلانكية: مقتل 19 شخصا على الأقل خلال أعمال شغب في سجن بسريلانكا
-
10 :52
أوروبا وإسرائيل: هل انتهى الاستثناء التاريخي؟ (المدن) تتمة
-
10 :47
الدفاع المدني: أخمدنا حريقًا في منطقة صور أتى على نحو 600 ألف متر مربع من الأعشاب اليابسة والأشجار المثمرة ومنعنا امتداده إلى الأراضي المجاورة
-
10 :46
الجيش الإسرائيلي نسف عددًا من المنازل في بلدة عيترون
-
10 :26
ماكرون-الشرع وتقاطع الخطوط بوجه نتنياهو: لبنان-تركيا-الخليج (المدن) تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
«متروبوليس»... عشرون عاماً من المقاومة
-
بري يعلم جيداً!
-
صيغة إطار تؤسس لمسار سياسي وأمني جديد
-
تل أبيب تواصل تثبيت وقائع ميدانيّة جديدة وكأنها تفاوض من داخل الأراضي التي تحتلها لا من خارجها
-
مقاضاة اسرائيل
-
أول الغيث بوضع المنطقتين التجريبيتين موضع التنفيذ؟
-
أسرار الصحف ليوم الأثنين 6 تموز 2026
-
عناوين الصحف ليوم الأثنين 6 تموز 2026
-
مصادر رسمية لبنانية: الأمور بما خص الانتقال لتطبيق اتفاق الاطار لا تزال تراوح مكانها
-
هناك من يدفع دوليا لتكون هذه "القوات" من خارج مظلة مجلس الأمن ومهمتها نزع سلاح "الحزب"
-
جردة 100 يوم من النزوح: هكذا تآمرت حكومة سلام
-
بلديات القرى المسيحية الحدودية تردّ على نتنياهو: ادعاءاتك ملفّقة !
-
من جميل السيد إلى جان عزيز..
-
منظمة "العفو الدولية" تهاجم " إتفاق الإطار"!
-
ندوة حوارية لهيئتي زحلة وبعلبك الهرمل بالتعاون مع أكاديمية "التيار": "خيارات أم رهانات؟"... عندما يصبح بناء الدولة خيارًا لا رهانًا
-
مأساة داخل أحد المسابح اللبنانية!
-
Bassil a Al Jazeera: El acuerdo marco no es equilibrado ni garantiza el cese de las agresiones ni la retirada... La postura de Al-Sharaa de no intervenir en el Líbano es positiva y alentadora
-
Bassil à Al-Jazeera : l'accord-cadre n'est pas équilibré et ne garantit ni la fin des agressions ni le retrait… La position de Al-Sharaa, consistant à ne pas intervenir au Liban est positive et encourageante.
-
يونس يرفع الصوت: على وزارة الطاقة تقديم تفسير شفاف عن هذا الأمر!
-
نائب سابق في ذمة الله
-
-
Just in
-
11 :12
الجيش الإسرائيلي: تفكيك 90 موقعاً لحزب الله في بلدة حداثا وقتل 20 مسلحاً
-
10 :55
مصادر سريلانكية: مقتل 19 شخصا على الأقل خلال أعمال شغب في سجن بسريلانكا
-
10 :52
أوروبا وإسرائيل: هل انتهى الاستثناء التاريخي؟ (المدن) تتمة
-
10 :47
الدفاع المدني: أخمدنا حريقًا في منطقة صور أتى على نحو 600 ألف متر مربع من الأعشاب اليابسة والأشجار المثمرة ومنعنا امتداده إلى الأراضي المجاورة
-
10 :46
الجيش الإسرائيلي نسف عددًا من المنازل في بلدة عيترون
-
10 :26
ماكرون-الشرع وتقاطع الخطوط بوجه نتنياهو: لبنان-تركيا-الخليج (المدن) تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
من الساعات إلى العطور والأحذية... كيف بنى ترمب مصادر دخل بمليارات الدولارات؟
-
-
-
06 July 2026
-
الفاو: انخفاض أسعار الغذاء العالمية للشهر الثاني في يونيو
-
-
06 July 2026
-
فينيسيوس يدافع عن قراره بعدم تنفيذ ركلة الجزاء أمام النرويج.. ماذا قال؟
-
-
06 July 2026
-
أوروبا وإسرائيل: هل انتهى الاستثناء التاريخي؟
-
-
-
06 July 2026
-
إصابة 6 فلسطينيين بهجوم شنه مستوطنون في مسافر يطا
-
-
06 July 2026
-
«الملعب الشبح»... منظومة احتيال رقمية تلاحق مشجعي كأس العالم 2026
-
-
06 July 2026
-
الأبوة والأمومة قد تحافظان على شباب الدماغ في الكبر
-
-
06 July 2026
-
ماكرون-الشرع وتقاطع الخطوط بوجه نتنياهو: لبنان-تركيا-الخليج
-
-
-
06 July 2026
-
الذهب يهبط من ذروة أسبوعين مع صعود الدولار
-
-
06 July 2026
-
بطاقة ترامب أقوى من بطاقة الفيفا الحمراء... اتصال واحد غيّر القرار!
-
-
-
06 July 2026