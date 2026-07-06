Tayyar Article
مونديال 2026: البرازيل تودّع المونديال بعد خسارتها امام النروج بنتيجة ١-٢ والمنتخب الإنكليزي يصعد للدور ربع النهائي بعد تغلبه على نظيره المكسيكي بنتيجة 3-2
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06 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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الدفاع الروسية: نفذنا ضربات مكثفة على أهداف عسكرية ومواقع طاقة في كييف
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08 :11
الدفاع الروسية: نفذنا ضربات مكثفة على أهداف عسكرية ومواقع طاقة في كييف
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08 :05
4 أهداف تقف وراء استعجال نتنياهو لقاء ترامب (Skynews) تتمة
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07 :44
كارثة فنزويلا تتفاقم.. أكثر من 3 آلاف قتيل و50 ألف مفقود (Skynews) تتمة
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07 :36
انطلاق موكب جنازة المرشد الأعلى علي خامنئي في طهران
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07 :32
الوكالة الوطنية: نفذ الجيش الإسرائيلي ليلًا عملية تفجير في بلدة حولا بقضاء مرجعيون
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07 :12
التحكم المروري: قتيل و13 جريحًا في 12 حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
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4 أهداف تقف وراء استعجال نتنياهو لقاء ترامب
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06 July 2026
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كارثة فنزويلا تتفاقم.. أكثر من 3 آلاف قتيل و50 ألف مفقود
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06 July 2026
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صيغة إطار تؤسس لمسار سياسي وأمني جديد
-
-
-
06 July 2026
-
تل أبيب تواصل تثبيت وقائع ميدانيّة جديدة وكأنها تفاوض من داخل الأراضي التي تحتلها لا من خارجها
-
-
-
06 July 2026
-
مقاضاة اسرائيل
-
-
-
06 July 2026
-
أول الغيث بوضع المنطقتين التجريبيتين موضع التنفيذ؟
-
-
-
06 July 2026
-
أسرار الصحف ليوم الأثنين 6 تموز 2026
-
-
-
06 July 2026
-
عناوين الصحف ليوم الأثنين 6 تموز 2026
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-
-
06 July 2026
-
مصادر رسمية لبنانية: الأمور بما خص الانتقال لتطبيق اتفاق الاطار لا تزال تراوح مكانها
-
-
-
06 July 2026
-
هناك من يدفع دوليا لتكون هذه "القوات" من خارج مظلة مجلس الأمن ومهمتها نزع سلاح "الحزب"
-
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-
06 July 2026