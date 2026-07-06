تل أبيب تواصل تثبيت وقائع ميدانيّة جديدة وكأنها تفاوض من داخل الأراضي التي تحتلها لا من خارجها
-
06 July 2026
-
1 hr ago
-
-
source: البناء
-
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
بينما تتكاثر التسريبات عن انسحاب إسرائيليّ تجريبيّ برعاية أميركيّة، تواصل تل أبيب تثبيت وقائع ميدانيّة جديدة، وكأنها تفاوض من داخل الأراضي التي تحتلها لا من خارجها. وهكذا يتحوّل الحديث عن تنفيذ الاتفاق إلى مسار يجري تحت ضغط القوة العسكرية.
في هذا المشهد، تبدو واشنطن أمام اختبار دورها كضامن للتنفيذ، فيما يجد لبنان نفسه أمام حماية حقه في استعادة أرضه كاملة، ومنع تحويل أي ترتيبات أمنية مؤقتة إلى واقع دائم يكرّس الاحتلال بصيغة جديدة.
والبارز أمس، ما أعلنته «هيومن رايتس ووتش» وخمس من المنظمات الحقوقية والمنظمات المعنيّة بحرّية الصحافة أنّ اتفاق الإطار بين «إسرائيل» ولبنان، يُنذر بخذلان ضحايا جرائم الحرب في لبنان.
يبدو أنّ أجزاء من نصّ الاتفاق تهدف إلى منع ضحايا الجرائم الخطيرة المشمولة بالقانون الدولي من السعي إلى تحقيق العدالة أمام المحافل الدولية. كما تبدو أجزاء أخرى منه وكأنّها قبول ضمني باستمرار التهجير القسري المطوّل ومفتوح الأجل لعشرات الآلاف من السكان من مساحات شاسعة في جنوب لبنان تحتلّها القوّات الإسرائيلية.
-
Just in
-
08 :11
الدفاع الروسية: نفذنا ضربات مكثفة على أهداف عسكرية ومواقع طاقة في كييف
-
08 :05
4 أهداف تقف وراء استعجال نتنياهو لقاء ترامب (Skynews) تتمة
-
07 :44
كارثة فنزويلا تتفاقم.. أكثر من 3 آلاف قتيل و50 ألف مفقود (Skynews) تتمة
-
07 :36
انطلاق موكب جنازة المرشد الأعلى علي خامنئي في طهران
-
07 :32
الوكالة الوطنية: نفذ الجيش الإسرائيلي ليلًا عملية تفجير في بلدة حولا بقضاء مرجعيون
-
07 :12
التحكم المروري: قتيل و13 جريحًا في 12 حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
-
-
Other stories
-
-
-
مقاضاة اسرائيل
-
أول الغيث بوضع المنطقتين التجريبيتين موضع التنفيذ؟
-
أسرار الصحف ليوم الأثنين 6 تموز 2026
-
عناوين الصحف ليوم الأثنين 6 تموز 2026
-
مصادر رسمية لبنانية: الأمور بما خص الانتقال لتطبيق اتفاق الاطار لا تزال تراوح مكانها
-
هناك من يدفع دوليا لتكون هذه "القوات" من خارج مظلة مجلس الأمن ومهمتها نزع سلاح "الحزب"
-
جردة 100 يوم من النزوح: هكذا تآمرت حكومة سلام
-
بلديات القرى المسيحية الحدودية تردّ على نتنياهو: ادعاءاتك ملفّقة !
-
من جميل السيد إلى جان عزيز..
-
منظمة "العفو الدولية" تهاجم " إتفاق الإطار"!
-
ندوة حوارية لهيئتي زحلة وبعلبك الهرمل بالتعاون مع أكاديمية "التيار": "خيارات أم رهانات؟"... عندما يصبح بناء الدولة خيارًا لا رهانًا
-
مأساة داخل أحد المسابح اللبنانية!
-
Bassil a Al Jazeera: El acuerdo marco no es equilibrado ni garantiza el cese de las agresiones ni la retirada... La postura de Al-Sharaa de no intervenir en el Líbano es positiva y alentadora
-
Bassil à Al-Jazeera : l'accord-cadre n'est pas équilibré et ne garantit ni la fin des agressions ni le retrait… La position de Al-Sharaa, consistant à ne pas intervenir au Liban est positive et encourageante.
-
يونس يرفع الصوت: على وزارة الطاقة تقديم تفسير شفاف عن هذا الأمر!
-
نائب سابق في ذمة الله
-
EXCLUSIVE
كواليس - مصادر معنية تكشف سبب إلغاء زيارة عرقجي الى لبنان
-
Bassil to Al Jazeera: The Framework Agreement Is Unbalanced and Does Not Guarantee an End to Israeli Attacks or a Withdrawal… Al-Sharaa’s Position of Non-Interference in Lebanon Is Positive and Encouraging
-
EXCLUSIVE
كواليس - لهذا السبب يرفض مرجع الاستقالة من الحكومة
-
قبلان: المطلوب نشر الجيش على الحدود لا في "زواريب التجريب"
-
-
Just in
-
08 :11
الدفاع الروسية: نفذنا ضربات مكثفة على أهداف عسكرية ومواقع طاقة في كييف
-
08 :05
4 أهداف تقف وراء استعجال نتنياهو لقاء ترامب (Skynews) تتمة
-
07 :44
كارثة فنزويلا تتفاقم.. أكثر من 3 آلاف قتيل و50 ألف مفقود (Skynews) تتمة
-
07 :36
انطلاق موكب جنازة المرشد الأعلى علي خامنئي في طهران
-
07 :32
الوكالة الوطنية: نفذ الجيش الإسرائيلي ليلًا عملية تفجير في بلدة حولا بقضاء مرجعيون
-
07 :12
التحكم المروري: قتيل و13 جريحًا في 12 حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
4 أهداف تقف وراء استعجال نتنياهو لقاء ترامب
-
-
-
06 July 2026
-
كارثة فنزويلا تتفاقم.. أكثر من 3 آلاف قتيل و50 ألف مفقود
-
-
-
06 July 2026
-
صيغة إطار تؤسس لمسار سياسي وأمني جديد
-
-
-
06 July 2026
-
مقاضاة اسرائيل
-
-
-
06 July 2026
-
أول الغيث بوضع المنطقتين التجريبيتين موضع التنفيذ؟
-
-
-
06 July 2026
-
أسرار الصحف ليوم الأثنين 6 تموز 2026
-
-
-
06 July 2026
-
عناوين الصحف ليوم الأثنين 6 تموز 2026
-
-
-
06 July 2026
-
مصادر رسمية لبنانية: الأمور بما خص الانتقال لتطبيق اتفاق الاطار لا تزال تراوح مكانها
-
-
-
06 July 2026
-
هناك من يدفع دوليا لتكون هذه "القوات" من خارج مظلة مجلس الأمن ومهمتها نزع سلاح "الحزب"
-
-
-
06 July 2026
-
جردة 100 يوم من النزوح: هكذا تآمرت حكومة سلام
-
-
-
06 July 2026