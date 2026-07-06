بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

حقوقياً، دعت 6 منظمات حقوقية دولية منها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس واتش ومراسلون بلا حدود في بيان مشترك السلطات اللبنانية الى اتخاذ خطوات عاجلة لفتح مسار فعلي للمساءلة ، من بينها منح المحكمة الجنائية الدولية صلاحية للتحقيق في الجرائم المشمولة بالقانون الدولي والمرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ ت1 2023.