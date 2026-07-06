الأخبار: النص الرسمي للملحق الأمني: خيانة متعمّدة

السلطة تقبل بدمار لبنان بدمار لبنان مقابل "إعادة غنتشار من اراضٍ لبنانية"

وقائع من مفاوضات واشنطن... وكيف تم إبعاد الوفد العسكري

100 يوم من النزوح: هكذا تآمرت الحكومة

وداع خامنئي... هذا هو "سر الصمود"





النهار: إيران تحرّض على الرئاسة وواشنطن تدفع قدماً الاتفاق... كليرفيلد للجنة الإشراف وأول انسحاب من الزوطرين











الديار: "الحزب" يحذر من طلب قوات أجنبية لنزع سلاحه

المناطق التجريبية امام اختبار جدي... و«اسرائيل» تقصف النبطية الفوقا













البناء: ترامب ونتنياهو يفترقان حول إيران… فهل يمكن الخروج باتفاق حول لبنان؟ | 20 مليوناً في تشييع الخامنئي يبايعون خيار المقاومة… وقاليباف: خط أحمر | زامير يرسم للجيش مفهوم المناطق التجريبية: الوصاية حيث يتعذر الاحتلال













اللواء: وضع خطط الإنسحاب التدريجي على النار بمواكبة أميركية











الجمهورية: واشنطن تصّر على "الإطار" بوجه طهران

لبنان بين ضغوط إسرائيل ورعاية واشنطن











نداء الوطن: القطاع الخاص عنوان المقاومة الحقيقية











l'orient le jour: Accord-cadre Liban/Israël : L’armée libanaise face à un test décisif











عناوين بعض الصحف العربية





الشرق الأوسط السعودية: إيران تشيّع خامنئي في غياب المرشد... وترمب قد يلتقي نتنياهو الأسبوع المقبل









الأنباء الكويتية: السفير البابوي يزور «العدوسية» ناقلاً تحيات بابا الفاتيكان ومتابعته «الدقيقة»

الراعي: لا يجوز أن يكون لبنان ثمناً لأي تفاهم