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مصادر رسمية لبنانية: الأمور بما خص الانتقال لتطبيق اتفاق الاطار لا تزال تراوح مكانها

  • 06 July 2026
  • 52 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: الديار

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