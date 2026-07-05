Tayyar Article
مسؤول ملف الموارد والحدود في حزب الله نواف الموسوي للـ NBN: المنطقة سقطت من يد السلطة اللبنانية وليس المقاومة
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05 July 2026
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31 mins ago
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source: tayyar.org
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- الولاء النهائي لم يتحقق بعد أو لم يكتمل بعد ولا بد أن يصبح الولاء للبنان ولاء نهائياً
- لست أدعي أنني لا أخطئ لكن الكنيسة والضمير يحسبان حساباً لمدى الأمانة للرسالة التي يحملانها
- لا أحد يستطيع أن ينكر دور الموارنة الأساسي في تكوين لبنان ولا أحد يستطيع أن ينكر ولاءهم للبنان
- نريد أن يقبل اللبنانيون بحياد لبنان وعلى الدول المعنية كسوريا و"إسرائيل" وإيران أن تعترف بوحدة لبنان
- الطائفة الشيعية ليست مستهدفة بل لها مكانتها وقيمتها ودورها في الوطن
- الدفاع المشترك أصبح صعباً لأن الحكومة اتخذت قرارها ولم تعد تعترف بالمقاومة
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21 :54
البطريرك الراعي:
- أدعو الجميع لحفل تطويب البطريرك إلياس الحويك الذي نسميه أب لبنان
- الولاء النهائي لم يتحقق بعد أو لم يكتمل بعد ولا بد أن يصبح الولاء للبنان ولاء نهائياً
- لست أدعي أنني لا أخطئ لكن الكنيسة والضمير يحسبان حساباً لمدى الأمانة للرسالة التي يحملانها
- لا أحد يستطيع أن ينكر دور الموارنة الأساسي في تكوين لبنان ولا أحد يستطيع أن ينكر ولاءهم للبنان
- نريد أن يقبل اللبنانيون بحياد لبنان وعلى الدول المعنية كسوريا و"إسرائيل" وإيران أن تعترف بوحدة لبنان
- الطائفة الشيعية ليست مستهدفة بل لها مكانتها وقيمتها ودورها في الوطن
- الدفاع المشترك أصبح صعباً لأن الحكومة اتخذت قرارها ولم تعد تعترف بالمقاومة
- أنا قرأت "اتفاق الإطار" وباركته لكن هذا لا يعني أنني تبنيته لأنه هذا يعد أمراً والتنفيذ أمر آخر
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21 :13
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