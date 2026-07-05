بلديات القرى المسيحية الحدودية تردّ على نتنياهو: ادعاءاتك ملفّقة !
-
05 July 2026
-
38 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
نفت بلديات ومخاتير وفعاليات القرى المسيحية الحدودية في جنوب لبنان بشكل قاطع صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن توجه قادة من هذه القرى إلى مسؤولين إسرائيليين بطلب ضم قراهم ومنح سكانها الجنسية الإسرائيلية، ووصفت هذه المعلومات بأنها “ملفقة ولا تمت إلى الواقع بأي صلة”.
وأكدت، في بيان مشترك، أن الادعاءات المتداولة عارية تماماً من الصحة، مشددة على أن أبناء القرى الحدودية متمسكون بالدولة اللبنانية وشرعيتها، ولم يحيدوا عن هذا الموقف رغم الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب.
ويحمل البيان توقيع بلديات ومخاتير وفعاليات القرى المسيحية الحدودية، وهي: علما الشعب، القوزح، دبل، رميش، عين إبل، دير ميماس، برج الملوك، القليعة، سردا، جديدة مرجعيون، إبل السقي، كوكبا، البويضة، راشيا الفخار، وأبو قمحة.
وأوضح البيان أن هذه القرى حرصت، منذ اندلاع الحرب، على التنسيق مع السلطات اللبنانية والمرجعيات الروحية والجهات الدولية، بهدف إبقاء الممرات الإنسانية مفتوحة، بما يضمن استمرار التواصل مع الداخل اللبناني ومؤسسات الدولة وأجهزتها الشرعية.
وأكدت البلديات والفعاليات، في البيان، أن أبناء القرى المسيحية الحدودية يعتزون بانتمائهم الوطني ويتمسكون بوطنهم لبنان وطناً نهائياً لهم، ولا يرون بديلاً عن هويتهم اللبنانية، رافضين أي محاولات لتشويه مواقفهم أو استغلال معاناتهم لخدمة أجندات لا تمت إليهم بصلة.
وشدد البيان على أن ما يتم تداوله يندرج في إطار الأخبار الملفقة التي تستهدف الإساءة إلى أهالي القرى الحدودية وزرع البلبلة، مجدداً التأكيد على الالتزام بالدولة اللبنانية وخياراتها الوطنية.
-
Just in
-
22 :54
الفيفا يلغي البطاقة الحمراء التي حصل عليها مهــاجم المنتخب الأمريكي "فولارين بالوغون" ليتمكن من اللعب أمام بلجيكا، بعد طلب من ترامب
-
22 :25
مسؤول ملف الموارد والحدود في حزب الله نواف الموسوي للـ NBN:
- عن الرئيس عون: في واحد بدو يبطل يكون رئيس الآخرين لحتى يحكي عن حروب الآخرين
- العمل الميداني في الجنوب اللبناني وسنقاتل لآخر رمق
- المنطقة سقطت من يد السلطة اللبنانية وليس المقاومة
-
22 :12
الأمين العام لجامعة الدول العربية: نسف الاحتلال حياً كاملاً في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان استمرار لسلوك "إسرائيل" البربري والوحشي
-
21 :54
البطريرك الراعي:
- أدعو الجميع لحفل تطويب البطريرك إلياس الحويك الذي نسميه أب لبنان
- الولاء النهائي لم يتحقق بعد أو لم يكتمل بعد ولا بد أن يصبح الولاء للبنان ولاء نهائياً
- لست أدعي أنني لا أخطئ لكن الكنيسة والضمير يحسبان حساباً لمدى الأمانة للرسالة التي يحملانها
- لا أحد يستطيع أن ينكر دور الموارنة الأساسي في تكوين لبنان ولا أحد يستطيع أن ينكر ولاءهم للبنان
- نريد أن يقبل اللبنانيون بحياد لبنان وعلى الدول المعنية كسوريا و"إسرائيل" وإيران أن تعترف بوحدة لبنان
- الطائفة الشيعية ليست مستهدفة بل لها مكانتها وقيمتها ودورها في الوطن
- الدفاع المشترك أصبح صعباً لأن الحكومة اتخذت قرارها ولم تعد تعترف بالمقاومة
- أنا قرأت "اتفاق الإطار" وباركته لكن هذا لا يعني أنني تبنيته لأنه هذا يعد أمراً والتنفيذ أمر آخر
-
21 :13
تفجير إسرائيلي كبير في بلدة كفرتبنيت
-
20 :39
هيئة البث الاسرائيلية:
- من المتوقع أن يزور نتنياهو واشنطن نهاية تموز
- نتنياهو سيسعى خلال لقائه ترامب للتأثير على الاتفاق بين أميركا وإيران
- الجيش ينتظر تأكيدا من لبنان وسنتكوم بشأن الجاهزية للمرحلة التجريبية
- الجيش الإسرائيلي لم ينسحب حتى الآن من منطقتي المرحلة التجريبية في جنوب لبنان وإسرائيل تنتظر جهوزية الجيش اللبناني لاستلام المنطقتين
-
-
Other stories
-
-
-
من جميل السيد إلى جان عزيز..
-
منظمة "العفو الدولية" تهاجم " إتفاق الإطار"!
-
ندوة حوارية لهيئتي زحلة وبعلبك الهرمل بالتعاون مع أكاديمية "التيار": "خيارات أم رهانات؟"... عندما يصبح بناء الدولة خيارًا لا رهانًا
-
مأساة داخل أحد المسابح اللبنانية!
-
Bassil a Al Jazeera: El acuerdo marco no es equilibrado ni garantiza el cese de las agresiones ni la retirada... La postura de Al-Sharaa de no intervenir en el Líbano es positiva y alentadora
-
Bassil à Al-Jazeera : l'accord-cadre n'est pas équilibré et ne garantit ni la fin des agressions ni le retrait… La position de Al-Sharaa, consistant à ne pas intervenir au Liban est positive et encourageante.
-
يونس يرفع الصوت: على وزارة الطاقة تقديم تفسير شفاف عن هذا الأمر!
-
نائب سابق في ذمة الله
-
EXCLUSIVE
كواليس - مصادر معنية تكشف سبب إلغاء زيارة عرقجي الى لبنان
-
Bassil to Al Jazeera: The Framework Agreement Is Unbalanced and Does Not Guarantee an End to Israeli Attacks or a Withdrawal… Al-Sharaa’s Position of Non-Interference in Lebanon Is Positive and Encouraging
-
EXCLUSIVE
كواليس - لهذا السبب يرفض مرجع الاستقالة من الحكومة
-
قبلان: المطلوب نشر الجيش على الحدود لا في "زواريب التجريب"
-
تعرّض لحادث صدم... تعميم أوصاف رجل مجهول الهوية هل من يعرف عنه شيئًا؟
-
بلدية بيروت: إزالة التعديات وفتح الطريق في صبرا ضمن حملة لحماية السلامة العامة
-
فضل الله: الجنوب لن يكون حقل تجارب.. والسلطة فقدت خطاب الدولة
-
بالصّور: إزالة ذخائر غير منفجرة وتفكيك قنابل طيران
-
الراعي: نرجو أن تُثمر المساعي بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل وتقود إلى اتفاق يُبعد شبح الحرب عن شعبنا
-
تيارات رطبة تؤثر على لبنان بدءا من الغد... هذه تفاصيل الطقس
-
الرئيس عون مهنئًا نظيره الجزائري بالذكرى السنوية لإعلان الإستقلال: نعتز بالعلاقات الأخوية ونتطلع إلى تعزيزها
-
بالفيديو: مشهد غير اعتيادي في مطار بيروت... العلم الأميركي يتصدر الواجهة
-
-
Just in
-
22 :54
الفيفا يلغي البطاقة الحمراء التي حصل عليها مهــاجم المنتخب الأمريكي "فولارين بالوغون" ليتمكن من اللعب أمام بلجيكا، بعد طلب من ترامب
-
22 :25
مسؤول ملف الموارد والحدود في حزب الله نواف الموسوي للـ NBN:
- عن الرئيس عون: في واحد بدو يبطل يكون رئيس الآخرين لحتى يحكي عن حروب الآخرين
- العمل الميداني في الجنوب اللبناني وسنقاتل لآخر رمق
- المنطقة سقطت من يد السلطة اللبنانية وليس المقاومة
-
22 :12
الأمين العام لجامعة الدول العربية: نسف الاحتلال حياً كاملاً في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان استمرار لسلوك "إسرائيل" البربري والوحشي
-
21 :54
البطريرك الراعي:
- أدعو الجميع لحفل تطويب البطريرك إلياس الحويك الذي نسميه أب لبنان
- الولاء النهائي لم يتحقق بعد أو لم يكتمل بعد ولا بد أن يصبح الولاء للبنان ولاء نهائياً
- لست أدعي أنني لا أخطئ لكن الكنيسة والضمير يحسبان حساباً لمدى الأمانة للرسالة التي يحملانها
- لا أحد يستطيع أن ينكر دور الموارنة الأساسي في تكوين لبنان ولا أحد يستطيع أن ينكر ولاءهم للبنان
- نريد أن يقبل اللبنانيون بحياد لبنان وعلى الدول المعنية كسوريا و"إسرائيل" وإيران أن تعترف بوحدة لبنان
- الطائفة الشيعية ليست مستهدفة بل لها مكانتها وقيمتها ودورها في الوطن
- الدفاع المشترك أصبح صعباً لأن الحكومة اتخذت قرارها ولم تعد تعترف بالمقاومة
- أنا قرأت "اتفاق الإطار" وباركته لكن هذا لا يعني أنني تبنيته لأنه هذا يعد أمراً والتنفيذ أمر آخر
-
21 :13
تفجير إسرائيلي كبير في بلدة كفرتبنيت
-
20 :39
هيئة البث الاسرائيلية:
- من المتوقع أن يزور نتنياهو واشنطن نهاية تموز
- نتنياهو سيسعى خلال لقائه ترامب للتأثير على الاتفاق بين أميركا وإيران
- الجيش ينتظر تأكيدا من لبنان وسنتكوم بشأن الجاهزية للمرحلة التجريبية
- الجيش الإسرائيلي لم ينسحب حتى الآن من منطقتي المرحلة التجريبية في جنوب لبنان وإسرائيل تنتظر جهوزية الجيش اللبناني لاستلام المنطقتين
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
من جميل السيد إلى جان عزيز..
-
-
-
05 July 2026
-
منظمة "العفو الدولية" تهاجم " إتفاق الإطار"!
-
-
-
05 July 2026
-
تشييع الخامنئي في جنازةٍ مليونية
-
-
-
05 July 2026
-
ندوة حوارية لهيئتي زحلة وبعلبك الهرمل بالتعاون مع أكاديمية "التيار": "خيارات أم رهانات؟"... عندما يصبح بناء الدولة خيارًا لا رهانًا
-
-
-
05 July 2026
-
مأساة داخل أحد المسابح اللبنانية!
-
-
-
05 July 2026
-
بالصورة: ظروف غامضة تحيط بوفاة التكتوكر " ملك "!
-
-
05 July 2026
-
Bassil a Al Jazeera: El acuerdo marco no es equilibrado ni garantiza el cese de las agresiones ni la retirada... La postura de Al-Sharaa de no intervenir en el Líbano es positiva y alentadora
-
-
-
05 July 2026
-
Bassil à Al-Jazeera : l'accord-cadre n'est pas équilibré et ne garantit ni la fin des agressions ni le retrait… La position de Al-Sharaa, consistant à ne pas intervenir au Liban est positive et encourageante.
-
-
-
05 July 2026
-
يونس يرفع الصوت: على وزارة الطاقة تقديم تفسير شفاف عن هذا الأمر!
-
-
-
05 July 2026
-
EXCLUSIVE
كواليس - خدعة أميركية – إسرائيلية جديدة!.. تقديرات أمنية ودبلوماسية: الحرب لم تنتهِ
-
-
-
05 July 2026