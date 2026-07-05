Tayyar Article
منظمة "العفو الدولية" تهاجم " إتفاق الإطار"!
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05 July 2026
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12 mins ago
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source: tayyar.org
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وجهت منظمة العفو الدولية عبر صفحتها الرسمية على "اكس" إنتقاداً شديداً ل" إتفاق الإطار " بين لبنان وإسرائيل ناشرة :
" إنّ اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان الذي وقّع في واشنطن في 26 يونيو/حزيران 2026، يُنذر بخذلان ضحايا جرائم الحرب في لبنان. فيبدو أنّ أجزاءً من نصّ الاتفاق تهدف إلى منع ضحايا الجرائم الخطيرة المشمولة بالقانون الدولي من السعي إلى تحقيق العدالة أمام المحافل الدولية. كما تبدو أجزاء أخرى منه وكأنّها قبول ضمني باستمرار التهجير القسري المطوّل ومفتوح الأجل لعشرات الآلاف من السكان من مساحات شاسعة في جنوب لبنان تحتلّها القوّات الإسرائيلية. "
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