Tayyar Article
الوكالة الوطنية للاعلام: درون إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة المنصوري في قضاء صور
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05 July 2026
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35 mins ago
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source: tayyar.org
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Just in
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18 :22
مطلوب لحالة طارئة دم فئة +O مستشفى الجعيتاوي تلفون 03241125
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18 :10
نتنياهو لفوكس نيوز:
- لن تمتلك إيران سلاحًا نوويًا سواء باتفاق أو بدونه مادمت رئيسًا للوزراء
- لا أعتقد أن هناك صدعاً في العلاقة مع ترمب
- الرئيس ترمب قائد أمريكا ويفعل ما يصب في مصلحتها وأنا قائد إسرائيل وأقوم بما يخدم مصلحتها
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18 :09
القناة 12 الإسرائيلية: المجلس الإقليمي للجليل الأعلى أبلغ السكان أنهم سيسمعون انفجارات جراء هجمات جنوبي لبنان
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18 :00
تفجير إسرائيلي في بلدة الطيري وأخر كبير في بنت جبيل
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17 :58
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش شن هجوما في منطقة مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان
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Bassil a Al Jazeera: El acuerdo marco no es equilibrado ni garantiza el cese de las agresiones ni la retirada... La postura de Al-Sharaa de no intervenir en el Líbano es positiva y alentadora
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Bassil à Al-Jazeera : l'accord-cadre n'est pas équilibré et ne garantit ni la fin des agressions ni le retrait… La position de Al-Sharaa, consistant à ne pas intervenir au Liban est positive et encourageante.
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18 :22
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18 :10
نتنياهو لفوكس نيوز:
- لن تمتلك إيران سلاحًا نوويًا سواء باتفاق أو بدونه مادمت رئيسًا للوزراء
- لا أعتقد أن هناك صدعاً في العلاقة مع ترمب
- الرئيس ترمب قائد أمريكا ويفعل ما يصب في مصلحتها وأنا قائد إسرائيل وأقوم بما يخدم مصلحتها
-
18 :09
القناة 12 الإسرائيلية: المجلس الإقليمي للجليل الأعلى أبلغ السكان أنهم سيسمعون انفجارات جراء هجمات جنوبي لبنان
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18 :00
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القناة 12 الإسرائيلية: الجيش شن هجوما في منطقة مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان
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05 July 2026
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05 July 2026
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