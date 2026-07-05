نظّمت هيئتا قضاء زحلة وبعلبك الهرمل، بالتعاون مع أكاديمية التيار الوطني الحر، ندوة حوارية بعنوان "التيار الوطني الحر: خيارات أم رهانات؟"، قدّم خلالها الدكتور أنطوان قسطنطين، المستشار السياسي لرئيس التيار الوطني الحر، قراءة سياسية وفكرية شاملة لواقع لبنان ومستقبله، وحاورته الإعلامية ناتالي عيسى.انطلقت الندوة من فكرة محورية مفادها أن الأوطان لا تُبنى بالرهانات على الخارج، بل بالخيارات الوطنية الواعية. فالخيار هو قرار يصنع المستقبل بإرادة أبنائه، بينما يبقى الرهان معلقًا على متغيرات لا يملك اللبنانيون التحكم بها.وتناول الدكتور قسطنطين محطات تاريخية وسياسية اعتبر فيها أن لبنان أمضى جزءًا كبيرًا من تاريخه الحديث أسير رهانات إقليمية ودولية، فيما تكمن مسؤولية اللبنانيين اليوم في الانتقال إلى مرحلة جديدة عنوانها بناء الدولة القوية، القادرة، والعادلة.وأكدت الندوة أن استعادة الدولة تبدأ بإصلاح مؤسساتها، وترسيخ استقلالية القضاء، وتعزيز الشفافية، وإقرار اللامركزية الإدارية والمالية، وبناء اقتصاد منتج يستثمر في الإنسان اللبناني، إلى جانب مواكبة التطور التكنولوجي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.وفي مقاربة القضايا الوطنية، شدد المحاضر على أن حماية لبنان لا تتحقق بالانعزال ولا بالغلبة، بل بشراكة وطنية متوازنة تؤمن بأن الدولة وحدها هي الضامن لجميع اللبنانيين، وأن معالجة الانقسامات تكون بتعزيز المؤسسات لا بإضعافها.كما تناولت الندوة رؤية التيار الوطني الحر تجاه الصراع مع إسرائيل، انطلاقًا من أولوية تثبيت السيادة، وإنهاء الاحتلال، وتحرير الأرض والأسرى، مع الانفتاح على سلام عادل عندما تتوافر شروطه، بما يحفظ حقوق لبنان ومصالحه الوطنية.ولم تغب الرسالة الموجهة إلى الشباب، حيث دعت الندوة إلى تجديد العمل السياسي، والانفتاح على الطاقات الجديدة، وجعل التنافس السياسي وسيلة لبناء الدولة وخدمة المواطنين، لا لتعميق الانقسامات أو انتظار أخطاء الآخرين.الرسالة التي خرج بها الحاضرون كانت واضحة: لقد آن الأوان أن ينتقل لبنان من "قرن الرهانات" إلى "قرن الخيارات"؛ من انتظار الحلول إلى صناعتها، ومن الارتهان للخارج إلى ترسيخ دولة سيدة، عادلة، وقادرة، لأن لبنان يجب أن يكون دولة لا ساحة، وشريكًا لا ورقة، وصانعًا لمستقبله لا رهينةً لمستقبل الآخرين.