في التفاصيل، تعرّض الطفل عمر لإصابة خطيرة أثناء وجوده داخل المسبح، حيث أدّت إصابة في منطقة الرقبة إلى تدهور حالته بشكل سريع، ورغم محاولات فرق الإسعاف التدخل وإنقاذه ونقله إلى أحد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.