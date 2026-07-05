Tayyar Article
مأساة داخل أحد المسابح اللبنانية!
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05 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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في حادثٍ مأساويّ مؤلم خيّم بالحزن على بلدة ببنين العكارية، فُـجع الأهالي بوفاة الطفل "عمر وليد ديب"، في واقعة مؤسفة تركت أثراً بالغًا في نفوس أبناء البلدة وعائلته.في التفاصيل، تعرّض الطفل عمر لإصابة خطيرة أثناء وجوده داخل المسبح، حيث أدّت إصابة في منطقة الرقبة إلى تدهور حالته بشكل سريع، ورغم محاولات فرق الإسعاف التدخل وإنقاذه ونقله إلى أحد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.
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