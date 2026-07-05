Tayyar Article
"القناة 12" الإسرائيلية عن نتنياهو: ما تردد عن طلب ترامب عدم التحرك ضد أنفاق حزب الله في لبنان مجرد أخبار كاذبة
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05 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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