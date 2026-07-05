El presidente del Movimiento Patriótico Libre, el diputado Gibran Bassil, señaló en una entrevista concedida a “Al Jazeera” que “la postura del Movimiento respecto al acuerdo marco es libanesa y tiene en cuenta los intereses del Líbano; por eso estamos a favor de negociar con Israel, independientemente de si es de forma directa o indirecta, ya que es una alternativa a la guerra”.

Y aclaró: “Lo que queremos es detener la guerra y, por lo tanto, estamos a favor de poner fin a la ocupación y, al mismo tiempo, de que el Estado libanés tenga el monopolio de la decisión nacional y de las armas en territorio libanés; por eso, la postura libanesa no debe alinearse ni con Irán ni con Israel, sino que debe estar del lado de la línea libanesa”.



Bassil consideró que “la alineación que se está produciendo entre dos bandos en el Líbano —y si una de las partes está al margen y se suma a la postura libanesa— no debe dar lugar a ambigüedades en cuanto a su posición; por eso no tenemos ningún problema con el principio de la negociación, y si dicha negociación conduce al cese de la guerra, a la retirada de Israel y al retorno de los desplazados y exiliados libaneses, la reconstrucción, el cese de las agresiones israelíes y la consecución de todos los derechos de Líbano, hasta alcanzar una paz justa y auténtica entre Líbano e Israel, entonces estamos a favor de esta vía”. Y subrayó que “no estamos a favor de un acuerdo de rendición, sino de un acuerdo de paz”.



Bassil añadió: “Hoy en día hay dos vías: la primera es la de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, en la que se incluye a Líbano en lo que respecta al cese de las hostilidades y los ataques contra él hasta llegar a la retirada; y la otra es la vía israelo-libanesa. En ambos casos están presentes los Estados Unidos, por lo que no tenemos que elegir ninguna de las dos vías. Cualquier vía que nos conduzca a nuestros derechos, al fin de la ocupación y al retorno del Estado para que recupere el control de la toma de decisiones y las armas, cuenta con nuestro apoyo”.



Y prosiguió: “Apoyamos algunos de los contenidos del acuerdo marco que anuncian la intención de que el Estado ejerza su plena autoridad sobre su territorio y ponga fin al conflicto para alcanzar una situación de estabilidad y paz duradera.

Y aclaró: “Sin embargo, tenemos importantes objeciones a las cláusulas de aplicación, pero lo fundamental es que la vía estadounidense-iraní ha llegado a un acuerdo de alto el fuego, y esto no debe pasarse por alto, sino tenerse en cuenta sin que nadie negocie en nombre del Líbano, que debe negociar por sí mismo en la vía bilateral con Israel, es decir, que aprovechemos el alto el fuego logrado en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y lo utilicemos para conseguir más”.



Bassil subrayó que “nos oponemos a que haya varios compromisos para el Líbano en este acuerdo y, a cambio, no haya ningún compromiso por parte de Israel. Y afirmó: “Solo hay obligaciones para Líbano, sin Israel, y por su parte solo hay intenciones”, y añadió: “Líbano firma un acuerdo con Israel, que es parte del mismo; por lo tanto, no puede actuar como árbitro, ni decidir, ni hablar de una posible retirada o redespliegue después de que Líbano haya cumplido todas las condiciones que Israel comprueba y cuya veracidad confirma”.

Señaló que “las conversaciones sobre una posible nueva expansión se producen en ausencia de garantías por parte de Estados Unidos, y tampoco existe un calendario para la retirada, por no hablar de que el acuerdo omite cuestiones fundamentales entre el Líbano e Israel, entre ellas la de los refugiados palestinos en el Líbano y la de los recursos naturales, como el agua, el petróleo y el gas”.



Bassil señaló que “ambas partes pueden considerar que este acuerdo es un marco que se completará con un acuerdo definitivo, pero esto no debe permitir que, nada más firmarlo, el primer ministro de Israel anuncie que ha obtenido un mandato y un marco del Estado libanés para permanecer en el Líbano y llevar a cabo sus operaciones con total libertad cuando considere que existe una agresión, un riesgo de agresión o la creencia de que existe un riesgo de agresión contra la seguridad de Israel” .

Y subrayó que “este marco no es equilibrado ni garantiza a cambio al Líbano su derecho a la soberanía sobre su territorio mediante el cese de las agresiones israelíes; por lo tanto, este acuerdo el marco adolece de numerosas deficiencias tanto en la forma como en el fondo”.



En respuesta a una pregunta sobre si el acuerdo legaliza la permanencia de la ocupación israelí en la zona de seguridad denominada “zona amarilla” hasta el desarme de Hezbollah con el consentimiento del Estado libanés, Bassil respondió: “ Esto queda claro en el texto y es el defecto fundamental, porque Israel quiere crear un conflicto entre el Ejército libanés y Hezbollah, y ha incluido en el acuerdo que el Ejército libanés ejecute esta orden, como si situara al Ejército no solo entre ella y Hezbollah, sino que lo colocara en una posición de apoyo para que este lleve a cabo la tarea en su lugar de desarmar a Hezbollah; y se sabe adónde conducirá esto en el Líbano, es decir, a un conflicto dentro del Ejército y con “Hezbollah” .

Y subrayó que “no debemos permitir que “Hezbollah” se escude en esta cuestión para no aceptar el principio de entregar sus armas al ejército y al Estado”.



Bassil consideró que “el presidente de la República y el primer ministro, antes de acudir a las negociaciones, deberían haberse respaldado con un documento libanés aprobado por el Consejo de ministros libanés y al que se comprometieron en su discurso de juramento y en el comunicado ministerial, sobre cuya base el Gobierno obtuvo el voto de confianza”.



Señaló que “el documento libanés, que constituye un documento estratégico de seguridad nacional libanesa, debía incluir, en su totalidad o en parte, el proceso de entrega de armas, en el que se pudiera adoptar una postura libanesa unificada y se recordaran cuáles son las exigencias del Líbano y qué debe conseguir a cambio de recibir protección”.



Añadió: “La protección que Hezbollah y sus armas garantizaban al Líbano ha desaparecido, ¿cuál es entonces la alternativa a esa protección? Todas las alternativas deben figurar en el documento, ya sean garantías de la ONU o de carácter diplomático; solo entonces Hezbollah se verá obligado a admitir que existe una alternativa a la protección y que la comunidad internacional está ejerciendo presión sobre el Líbano”.



En cuanto a la visita del ministro de Asuntos Exteriores de Siria, Asad al-Shibani, a Líbano y al hecho de que no se incluyera al presidente del Movimiento Patriótico Libre, señaló que “es comprensible que no haya habido una reunión con nosotros, ya que no fuimos de los que celebraron la llegada del presidente Ahmad al-Sharaa a la presidencia; sin embargo, nuestra postura es que queremos las mejores relaciones con Siria, y lo que el presidente Ahmad al-Sharaa y su ministro de Asuntos Exteriores muestran hacia el Líbano es algo positivo y alentador”, y añadió: “Por lo tanto, lo importante no es la reunión con nosotros, sino la reunión con el Estado libanés sobre los principios y conceptos de buena vecindad y de unas relaciones privilegiadas entre el Líbano y Siria, basadas en el respeto a la soberanía y la independencia de ambos países y en la no injerencia de ningún país en los asuntos del otro”.



Bassil concluyó afirmando que “la postura del presidente Al-Sharaa de no intervenir en la guerra en el Líbano es positiva, la valoramos y animamos a las autoridades sirias a mantenerla; sin embargo, la cooperación económica y el control de las fronteras son cuestiones que deben resolverse entre el Estado libanés y el Estado sirio, y no entre este último y las distintas partes libanesas”.