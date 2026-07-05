Bassil à Al-Jazeera : l'accord-cadre n'est pas équilibré et ne garantit ni la fin des agressions ni le retrait… La position de Al-Sharaa, consistant à ne pas intervenir au Liban est positive et encourageante.
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05 July 2026
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42 mins ago
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source: tayyar.org
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Le président du Courant patriotique libre, le député Gibran Bassil, a indiqué lors d’une interview accordée à “ Al Jazeera “ que “ la position de son parti à l’égard de l’accord-cadre est fondée sur l’intérêt national libanais. C’est pourquoi selon lui, le CPL est favorable à des négociations avec Israël, qu’elles soient directes ou indirectes, car elles constituent une alternative à la guerre.
Il a précisé : “ Notre objectif est de mettre fin à la guerre. Nous sommes donc favorables à la fin de l’occupation, tout en soutenant le monopole de l’État libanais sur la décision nationale et les armes sur le territoire libanais. La position du Liban ne doit s’aligner ni sur l’Iran ni sur Israël, mais uniquement sur l’intérêt national libanais. “
Bassil a estimé que “ dans un contexte actuel ou deux camps s’opposent au Liban il est essentiel d’adopter une position conforme à l’intérêt du pays. C’est pourquoi nous n’avons aucun problème avec le principe des négociations si celles-ci permettent de mettre fin à la guerre, d’obtenir le retrait d’Israel, le retour des déplacés et des réfugiés libanais, la récupération de tous les droits du Liban et à terme, une paix juste et véritable entre le Liban et Israel. Nous ne sommes pas favorables à un accord de capitulation, mais à un accord de paix, a-t-il insisté. “
Bassil a poursuivi : “ Deux processus sont actuellement en cours. Le premier est celui des négociations américano-iraniennes, qui incluent le Liban dans le cadre d’un arrêt des hostilités et d’un retrait. Le second est le processus israélo-libanais. Dans les deux cas, les Etats-Unis jouent un rôle central. Nous n’avons pas à choisir entre ces deux voies : nous soutiendrons celle qui permettra au Liban de recouvrer ses droits, de mettre fin à l’occupation et de rendre à l’Etat le contrôle de la décision nationale et des armes. »
Il a indiqué : “ Nous soutenons certains éléments de l’accord-cadre qui expriment la volonté de permettre à l’État d’exercer sa pleine autorité sur son territoire, de mettre fin au conflit et de parvenir à une situation de stabilité et de paix durable.
Il a précisé : “ Nous avons toutefois de sérieuses objections concernant les clauses d’application, mais l’essentiel est que la voie américano-iranienne ait abouti à un accord de cessez-le-feu, ce qui ne doit pas être négligé mais pris en considération, sans que quiconque négocie au nom du Liban, qui doit négocier lui-même dans le cadre d’un processus bilatéral avec Israël, c’est-à-dire que nous tirions parti du cessez-le-feu obtenu lors des négociations entre les États-Unis et l’Iran et que nous l’utilisions pour obtenir davantage de garanties “.
Bassil a insisté sur le fait que l’accord impose de nombreuses obligations au Liban sans prévoir d’engagements équivalents pour Israël. « Les obligations ne pèsent que sur le Liban, tandis qu’Israël ne formule que des intentions », a-t-il déclaré.
Il a ajouté qu’il était inacceptable qu’Israël, partie à l’accord, puisse en être également l’arbitre, décider unilatéralement d’un retrait ou d’un redéploiement éventuel uniquement après avoir vérifié que le Liban a rempli toutes les conditions imposées.
Il a également relevé l’absence de garanties américaines, l’absence de calendrier de retrait, ainsi que l’omission de dossiers essentiels dans l’accord, notamment la question des réfugiés palestiniens au Liban et celle des ressources naturelles (eau, pétrole et gaz).
Selon Bassil, les deux parties pourraient considérer cet accord comme un simple cadre devant être complété par un accord définitif. Toutefois, cela ne doit pas permettre au Premier ministre israélien d’affirmer que le Liban lui a donné un mandat ou une autorisation lui permettant de maintenir sa présence sur le territoire libanais ou de mener librement des opérations militaires dès lors qu’Israël estime qu’il existe une menace ou un risque de menace contre sa sécurité.
Il a conclu que cet accord-cadre n’était pas équilibré et ne garantissait pas au Liban le respect de sa souveraineté ni la fin des attaques israéliennes, estimant qu’il comportait de nombreuses lacunes tant sur la forme que sur le fond.
Interrogé sur le fait que l’accord pourrait légitimer le maintien de l’occupation israélienne dans la « zone de sécurité » (appelée « zone jaune ») jusqu’au désarmement du Hezbollah avec l’accord de l’État libanais, Bassil a répondu que cela figurait clairement dans le texte et constituait son principal défaut.
Selon lui, Israël cherche ainsi à créer un conflit entre l’armée libanaise et le Hezbollah en chargeant l’armée d’assurer le désarmement du mouvement, ce qui risquerait de provoquer de graves tensions internes. Il a néanmoins affirmé qu’il ne fallait pas permettre au Hezbollah d’utiliser cet argument pour refuser, par principe, de remettre ses armes à l’armée et à l’État.
Bassil a estimé que le président de la République et le Premier ministre auraient dû se présenter aux négociations munis d’un document stratégique approuvé par le Conseil des ministres, conforme au discours d’investiture du président et au programme gouvernemental ayant obtenu la confiance du Parlement.
Selon lui, ce document aurait dû définir une véritable stratégie de sécurité nationale, incluant les modalités de remise des armes ainsi que les exigences du Liban en contrepartie des garanties de sécurité.
Il a ajouté que la protection auparavant assurée par le Hezbollah et son arsenal n’existait plus et qu’il fallait donc prévoir des garanties internationales, diplomatiques et sécuritaires crédibles. Dans ce cas, le Hezbollah serait amené à reconnaître qu’une alternative réelle à son rôle sécuritaire existe.
À propos de la visite au Liban du ministre syrien des Affaires étrangères Assaad al-Chibani, qui ne l’a pas rencontré, Bassil a déclaré que cela était compréhensible puisque son parti ne faisait pas partie de ceux qui avaient célébré l’arrivée du président Ahmed al-Charaa au pouvoir.
Il a toutefois affirmé que le CPL souhaitait les meilleures relations possibles avec la Syrie et que les déclarations du président Ahmed al-Charaa et de son ministre des Affaires étrangères à l’égard du Liban étaient positives et encourageantes. Selon lui, l’essentiel n’est pas une rencontre avec son parti, mais le dialogue entre les États libanais et syrien sur la base de principes de bon voisinage, de relations privilégiées fondées sur le respect mutuel de la souveraineté, de l’indépendance et de la non-ingérence dans les affaires intérieures de chacun.
En conclusion, Bassil a salué la position du président Ahmed al-Charaa consistant à ne pas intervenir dans la guerre au Liban, la qualifiant de positive et digne d’être encouragée. Il a ajouté que la coopération économique et le contrôle des frontières demeurent des questions qui relèvent exclusivement des relations entre les États libanais et syrien, et non entre la Syrie et les différentes forces politiques libanaises.
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