كتب الصحافي الإقتصادي منير يونس: من حق اللبنانيين أن يعرفوا: لماذا لم ينعكس الهبوط الكبير (٢٣٪) في أسعار النفط عالميًا على أسعار البنزين والمازوت في لبنان؟‏واضاف: وعلى وزارة الطاقة أن تقدّم تفسيرًا شفافًا ومدعّمًا بالأرقام، لا بالاكتفاء بإصدار جداول الأسعار‏وختم بالقول: ⁧‫#القصة_فيها_إنّ‬⁩