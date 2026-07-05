افادت معلومات بوفاة النائب السابق عن دائرة قضاء زحلة جورج قصارجي.

ويذكر قصارجي بانه سياسي ورجل أعمال لبناني من أصل أرمني، وُلد في زحلة عام 1938. شغل منصب نائب في البرلمان اللبناني عن المقعد الأرمني الأرثوذكسي في دائرة زحلة (البقاع) لعدة دورات متتالية ابتداءً من عام 1992 الذي كان قد فاز بعضوية مجلس النواب اللبناني في الانتخابات، حيث شغل منصب نائب عن دائرة زحلة.



مسيرته السياسية:



برز قصارجي خلال مسيرته التشريعية بتمسكه بخط المعارضة الاقتصادية، حيث اشتهر بمداخلاته وجلسات الاستجواب الصريحة التي وجهها للحكومات المتعاقبة – لاسيما حكومات الرئيس الراحل رفيق الحريري – في قضايا الاتصالات وقطاع الهاتف الخليوي. خاض مسيرته السياسية بالتحالف مع “الكتلة الشعبية”، وتدرج في مواقفه حتى انسحب من المشهد النيابي بعد الانتخابات التي جرت في عام 2009.



الكتلة والتوجهات:

عُرف بانتمائه إلى الكتلة الشعبية الزحلية، وله عدد من المواقف السياسية اللافتة داخل البرلمان، كما كان عضواً في رابطة النواب السابقين.