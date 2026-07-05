Tayyar Article
نائب سابق في ذمة الله
-
05 July 2026
-
1 hr ago
-
-
source: tayyar.org
-
افادت معلومات بوفاة النائب السابق عن دائرة قضاء زحلة جورج قصارجي.
ويذكر قصارجي بانه سياسي ورجل أعمال لبناني من أصل أرمني، وُلد في زحلة عام 1938. شغل منصب نائب في البرلمان اللبناني عن المقعد الأرمني الأرثوذكسي في دائرة زحلة (البقاع) لعدة دورات متتالية ابتداءً من عام 1992 الذي كان قد فاز بعضوية مجلس النواب اللبناني في الانتخابات، حيث شغل منصب نائب عن دائرة زحلة.
مسيرته السياسية:
برز قصارجي خلال مسيرته التشريعية بتمسكه بخط المعارضة الاقتصادية، حيث اشتهر بمداخلاته وجلسات الاستجواب الصريحة التي وجهها للحكومات المتعاقبة – لاسيما حكومات الرئيس الراحل رفيق الحريري – في قضايا الاتصالات وقطاع الهاتف الخليوي. خاض مسيرته السياسية بالتحالف مع “الكتلة الشعبية”، وتدرج في مواقفه حتى انسحب من المشهد النيابي بعد الانتخابات التي جرت في عام 2009.
الكتلة والتوجهات:
عُرف بانتمائه إلى الكتلة الشعبية الزحلية، وله عدد من المواقف السياسية اللافتة داخل البرلمان، كما كان عضواً في رابطة النواب السابقين.
-
Just in
-
15 :23
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد: لولا المقاومة لما بقي للبنان وجود بين دول العالم
-
15 :11
زامير: على الجيش اللبناني تنفيذ التزاماته وإزالة وجود حزب الله من المنطقة
-
15 :06
جيش الاسرائلي نفّذ عمليات تفجير واسعة في بلدتي بيت ياحون وكونين في قضاء بنت جبيل
-
15 :04
رئيس الأركان الإسرائيلي: نسيطر على المواقع الرئيسية في مرتفعات الشقيف
-
14 :58
Bassil a Al Jazeera: El acuerdo marco no es equilibrado ni garantiza el cese de las agresiones ni la retirada... La postura de Al-Sharaa de no intervenir en el Líbano es positiva y alentadora Lire la suite
-
14 :48
نتنياهو: لا إعادة إعمار في غزة قبل نزع سلاح حماس
-
-
Other stories
-
-
-
EXCLUSIVE
كواليس - مصادر معنية تكشف سبب إلغاء زيارة عرقجي الى لبنان
-
Bassil to Al Jazeera: The Framework Agreement Is Unbalanced and Does Not Guarantee an End to Israeli Attacks or a Withdrawal… Al-Sharaa’s Position of Non-Interference in Lebanon Is Positive and Encouraging
-
EXCLUSIVE
كواليس - لهذا السبب يرفض مرجع الاستقالة من الحكومة
-
قبلان: المطلوب نشر الجيش على الحدود لا في "زواريب التجريب"
-
تعرّض لحادث صدم... تعميم أوصاف رجل مجهول الهوية هل من يعرف عنه شيئًا؟
-
بلدية بيروت: إزالة التعديات وفتح الطريق في صبرا ضمن حملة لحماية السلامة العامة
-
فضل الله: الجنوب لن يكون حقل تجارب.. والسلطة فقدت خطاب الدولة
-
بالصّور: إزالة ذخائر غير منفجرة وتفكيك قنابل طيران
-
الراعي: نرجو أن تُثمر المساعي بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل وتقود إلى اتفاق يُبعد شبح الحرب عن شعبنا
-
تيارات رطبة تؤثر على لبنان بدءا من الغد... هذه تفاصيل الطقس
-
الرئيس عون مهنئًا نظيره الجزائري بالذكرى السنوية لإعلان الإستقلال: نعتز بالعلاقات الأخوية ونتطلع إلى تعزيزها
-
بالفيديو: مشهد غير اعتيادي في مطار بيروت... العلم الأميركي يتصدر الواجهة
-
«الإتفاق الإطاري» ساقط
-
لا تواصل بين عون وبري... لكن تبادل ورود
-
واشنطن تجري مزيدا من الاتصالات مع «الاسرائيليين» من أجل بدء تنفيذ الانسحابات التجريبية
-
عناوين الصحف ليوم الأحد 5 تموز 2026
-
المواجهة بين عون و"الحزب" تتصاعد
-
وزارة الزراعة: لم نصدر أي ترخيص لقطع الأشجار في سن الفيل
-
هذا ما بلغته الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي حتى 4 تمّوز
-
فريد البستاني يتفقد جسر سرجبال - الجاهلية ويطالب بالإسراع في تدعيمه حفاظاً على السلامة العامة
-
-
Just in
-
15 :23
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد: لولا المقاومة لما بقي للبنان وجود بين دول العالم
-
15 :11
زامير: على الجيش اللبناني تنفيذ التزاماته وإزالة وجود حزب الله من المنطقة
-
15 :06
جيش الاسرائلي نفّذ عمليات تفجير واسعة في بلدتي بيت ياحون وكونين في قضاء بنت جبيل
-
15 :04
رئيس الأركان الإسرائيلي: نسيطر على المواقع الرئيسية في مرتفعات الشقيف
-
14 :58
Bassil a Al Jazeera: El acuerdo marco no es equilibrado ni garantiza el cese de las agresiones ni la retirada... La postura de Al-Sharaa de no intervenir en el Líbano es positiva y alentadora Lire la suite
-
14 :48
نتنياهو: لا إعادة إعمار في غزة قبل نزع سلاح حماس
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
Bassil a Al Jazeera: El acuerdo marco no es equilibrado ni garantiza el cese de las agresiones ni la retirada... La postura de Al-Sharaa de no intervenir en el Líbano es positiva y alentadora
-
-
-
05 July 2026
-
Bassil à Al-Jazeera : l'accord-cadre n'est pas équilibré et ne garantit ni la fin des agressions ni le retrait… La position de Al-Sharaa, consistant à ne pas intervenir au Liban est positive et encourageante.
-
-
-
05 July 2026
-
يونس يرفع الصوت: على وزارة الطاقة تقديم تفسير شفاف عن هذا الأمر!
-
-
-
05 July 2026
-
EXCLUSIVE
كواليس - خدعة أميركية – إسرائيلية جديدة!.. تقديرات أمنية ودبلوماسية: الحرب لم تنتهِ
-
-
-
05 July 2026
-
EXCLUSIVE
كواليس - مصادر معنية تكشف سبب إلغاء زيارة عرقجي الى لبنان
-
-
-
05 July 2026
-
Bassil to Al Jazeera: The Framework Agreement Is Unbalanced and Does Not Guarantee an End to Israeli Attacks or a Withdrawal… Al-Sharaa’s Position of Non-Interference in Lebanon Is Positive and Encouraging
-
-
-
05 July 2026
-
EXCLUSIVE
كواليس - لهذا السبب يرفض مرجع الاستقالة من الحكومة
-
-
-
05 July 2026
-
قبلان: المطلوب نشر الجيش على الحدود لا في "زواريب التجريب"
-
-
-
05 July 2026
-
تعرّض لحادث صدم... تعميم أوصاف رجل مجهول الهوية هل من يعرف عنه شيئًا؟
-
-
-
05 July 2026
-
بلدية بيروت: إزالة التعديات وفتح الطريق في صبرا ضمن حملة لحماية السلامة العامة
-
-
-
05 July 2026