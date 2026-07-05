تكشف مصادر معنية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كان يعتزم زيارة لبنان لإعادة تجسير الهوة مع الدولة اللبنانية عقب أزمة السفير الإيراني في لبنان محمد رضا شيباني، وكان ينوي عرقجي لقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون لإعادة تصويب العلاقات اللبنانية – الإيرانية وإيجاد حلٍ لإعادة تعيين سفير إيراني في لبنان، لكن الإعلان عن اتفاق الإطار اللبناني – الإسرائيلي في واشنطن فرّمَل الزيارة الى جانب انشغال الجمهورية الإسلامية في إيران بمراسم تشييع ووداع المرشد السابق الإمام علي الخامنئي.. كاشفة أن عرقجي أرجأ الزيارة حى إشعار آخر، لأن أي زيارة في هذا الوقت قد تظهر على أنها دعم للسلطة في لبنان بعد اتفاق واشنطن.