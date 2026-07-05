يتردد في الكواليس السياسية أن أحد أهم أسباب رفض مرجع كبير استقالة وزراء فريق سياسي بارز من الحكومة يعود للحفاظ على مُكتسَبٍ ميثاقي المتمثل بوزارة سيادية وأساسية تؤمن لهذا المكون الشراكة الطائفية والسياسية في الحكم.