Tayyar Article
العربية: تأجيل اجتماع الكابينت الإسرائيلي المصغر إلى الثلاثاء
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05 July 2026
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12 mins ago
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source: tayyar.org
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10 :34
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- أنا أقول لكم لست مغرماً بإسرائيل إنما اعطوني حلاً آخر لأسير به أياً يكن.
- أقول للذين يعارضون هذا الإطار أنا في انتظار أي حل أو اتفاق يخرجنا من الحروب.
- عن اسقاط الاتفاق: الظروف اليوم مغايرة عن حقبة 17 أيار ولا ننسى أن الجميع اتصل بي وبارك هذه الخطوات.
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الرئيس عون في جلسة مع عدد من الصحافيين:
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- أقول للذين يعارضون هذا الإطار أنا في انتظار أي حل أو اتفاق يخرجنا من الحروب.
- عن اسقاط الاتفاق: الظروف اليوم مغايرة عن حقبة 17 أيار ولا ننسى أن الجميع اتصل بي وبارك هذه الخطوات.
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10 :02
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