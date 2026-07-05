ابرق رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى نظيره الجزائري الرئيس عبد المجيد تبون مهنئا لمناسبة الذكرى السنوية لإعلان إستقلال الجزائر،، مشدداً على عمق العلاقات التي تربط بين لبنان والجزائر.

‏وجاء في البرقية: "يسرني، بمناسبة الذكرى السنوية لاعلان الاستقلال المجيد، باسمي وباسم الشعب اللبناني، أن أتقدم من فخامتكم ومن الشعب الجزائري الشقيق أحرّ التهاني وأصدق التمنيات."

‏أضاف الرئيس عون في برقيته: "إننا إذ نستحضر هذه المناسبة الوطنية العزيزة التي تجسد تضحيات الشعب الجزائري في سبيل الحرية والسيادة، نؤكد اعتزازنا بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع لبنان والجزائر، وحرصنا الثابت على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين، راجين لفخامتكم موفور الصحة والعافية، وللجزائر دوام التقدم والازدهار.