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Tayyar Article

حجز المنتخب الفرنسي مقعده في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، بعد الفوز على منتخب باراغواي بهدف دون رد عبر ركلة جزاء، ليضرب موعدًا مرتقبًا مع المنتخب الوطني المغربي في قمة كروية منتظرة.

  • 05 July 2026
  • 56 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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