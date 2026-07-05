Tayyar Article
عراقتشي لوفد حزب الله المشارك في التشييع: المقاومة الباسلة لحزب الله فخر للبنان والعالم الإسلامي
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05 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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09 :17
"الحدث": اندلعت حرائق عدّة على جسر بروكلين خلال عرض الألعاب النارية بمناسبة عيد استقلال الولايات المتحدة، فيما هرعت فرق الإطفاء للسيطرة عليها
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