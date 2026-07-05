واشنطن تجري مزيدا من الاتصالات مع «الاسرائيليين» من أجل بدء تنفيذ الانسحابات التجريبية
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05 July 2026
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39 mins ago
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source: الديار
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بعض ما جاء في مانشيت الديار:بـين مذكرة التفـــاهم الأميركيـة - الايــرانية المعلقة على مسار ومصير مفاوضات الستين يوما و«الاتفاق الاطاري» الموقع في واشنطن، يواصل رئيس وزراء العدو نتنياهو وفريقه في الحكومة الاسرائيلية التصعيد، من خلال الخروقات والاعتداءات اليومية على الجنوب ومسلسل التدمير الممنهج للمناطق والقرى المحتلة.
وتترافق هذه الاعتداءات مع تهديدات وتأكيدات إسرائيلية، باستمرار الاحتلال وعدم الانسحاب من الأراضي المحتلة تحت ذرائع عديدة ومختلفة.
وفي ظل هذا المشهد المعقد وتداعياته في الداخل اللبناني، قال مصدر مطلع لـ«الديار» امس، ان الجانب الأميركي يجري مزيدا من الاتصالات مع المسؤولين «الاسرائيليين»، من أجل بدء تنفيذ الانسحابات التجريبية التي اقرها اتفاق واشنطن، وان قائد القيادة المركزية الأميركية الادميرال براد كوبر، كان وعد خلال زيارته لبنان، بإجراء الاتصالات اللازمة لتسهيل الانسحاب التجريبي.
وأوضح المصدر ان رئيس الجمهورية جوزاف عون يتابع هذا الموضوع، ولم يتبلغ الى الأمس بشيء نهائي حول نتائج هذه الاتصالات.
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