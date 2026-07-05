عناوين الصحف ليوم الأحد 5 تموز 2026
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05 July 2026
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53 mins ago
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source: tayyar.org
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النهار: "حزب الله" يصعّد مواقفه ضد الرئيس عون... وترامب يطلب تأجيل احتلال تلة علي الطاهر
الديار: إتصالات أميركيّة لفك رموز الإنسحاب التجريبي
«الإتفاق الإطاري» يقطع التواصل بين بعبدا وعين التينة
الأنباء الكويتية: قائد الجيش يبحث مع رئيس «اليونيفيل» المستجدات في الجنوب وتعزيز التعاون
عون يدعو أميركا إلى الاستمرار بالوقوف إلى جانب لبنان
المدن: بطلب من ترامب... نتنياهو يؤجل العملية في علي الطاهر
الشرق الأوسط السعودية: غياب مجتبى عن تشييع خامنئي... وترمب: سألتقي نتنياهو الأسبوع المقبل
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«الإتفاق الإطاري» ساقط (الديار) تتمة
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لا تواصل بين عون وبري... لكن تبادل ورود (الديار) تتمة
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07 :08
واشنطن تجري مزيدا من الاتصالات مع «الاسرائيليين» من أجل بدء تنفيذ الانسحابات التجريبية (الديار) تتمة
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06 :38
بوتين لترامب: كييف وأوروبا تراهنان على إطالة أمد الصراع وتلجآن لإرهاب المدنيين دون أي وازع (روسيا اليوم) تتمة
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06 :24
المواجهة بين عون و"الحزب" تتصاعد (النهار) تتمة
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06 :00
85 دقيقة بين ترامب وبوتين.. ماذا جرى في المكالمة؟ (سكاي نيوز عربية) تتمة
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التصدير يزداد والاستثمار يتراجع: هل تحسّنت أوضاع الصناعة؟
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Just in
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07 :45
«الإتفاق الإطاري» ساقط (الديار) تتمة
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07 :33
لا تواصل بين عون وبري... لكن تبادل ورود (الديار) تتمة
-
07 :08
واشنطن تجري مزيدا من الاتصالات مع «الاسرائيليين» من أجل بدء تنفيذ الانسحابات التجريبية (الديار) تتمة
-
06 :38
بوتين لترامب: كييف وأوروبا تراهنان على إطالة أمد الصراع وتلجآن لإرهاب المدنيين دون أي وازع (روسيا اليوم) تتمة
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06 :24
المواجهة بين عون و"الحزب" تتصاعد (النهار) تتمة
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85 دقيقة بين ترامب وبوتين.. ماذا جرى في المكالمة؟ (سكاي نيوز عربية) تتمة
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«الإتفاق الإطاري» ساقط
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لا تواصل بين عون وبري... لكن تبادل ورود
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واشنطن تجري مزيدا من الاتصالات مع «الاسرائيليين» من أجل بدء تنفيذ الانسحابات التجريبية
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05 July 2026
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بوتين لترامب: كييف وأوروبا تراهنان على إطالة أمد الصراع وتلجآن لإرهاب المدنيين دون أي وازع
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05 July 2026
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المواجهة بين عون و"الحزب" تتصاعد
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05 July 2026
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85 دقيقة بين ترامب وبوتين.. ماذا جرى في المكالمة؟
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05 July 2026
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وزارة الزراعة: لم نصدر أي ترخيص لقطع الأشجار في سن الفيل
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04 July 2026
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هذا ما بلغته الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي حتى 4 تمّوز
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04 July 2026
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