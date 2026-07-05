بعض ما جاء في مانشيت النهار:

بات واضحاً أن التصعيد في العلاقة بين حزب الله ورئيسي الجمهورية والحكومة صار حتمياً بكل تداعياته المقبلة على الوضع الداخلي، فالمواجهة السياسية مع الحزب تتصاعد، وقد ذهبت محطة "المنار" الناطقة باسم الحزب إلى بث شريط مصور تحت عنوان "عونٌ للعدو….ذلّ للبنان"، ردت فيه مباشرة على مواقف رئيس الجمهورية جوزف عون وعلى رئيس الحكومة نواف سلام الذي أكَّد الثوابت نفسها في اطلالته المتلفزة قبل يومين، إذ ثبت موقفه في عدم الخضوع لابتزاز "حزب الله".