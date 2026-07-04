أوضحت وزارة الزراعة أنها لم تصدر أي ترخيص لقطع الأشجار في منطقة سن الفيل، وأكدت في بيان أنها فور تبلغها بالموضوع، باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأحالت الملف إلى القضاء المختص لمتابعة القضية واتخاذ التدابير المناسبة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.