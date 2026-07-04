وزارة الزراعة: لم نصدر أي ترخيص لقطع الأشجار في سن الفيل
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04 July 2026
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16 mins ago
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source: tayyar.org
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أوضحت وزارة الزراعة أنها لم تصدر أي ترخيص لقطع الأشجار في منطقة سن الفيل، وأكدت في بيان أنها فور تبلغها بالموضوع، باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأحالت الملف إلى القضاء المختص لمتابعة القضية واتخاذ التدابير المناسبة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
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