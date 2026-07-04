صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى 4 تموز باتت كالتالي: 4303 شهداء و12202 جريحان.