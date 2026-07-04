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سفير إيران في الصين: بكين ستحصل على تسهيلات في مضيق هرمز
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04 July 2026
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56 mins ago
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source: tayyar.org
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