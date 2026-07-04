تفقد رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية، النائب الدكتور فريد البستاني، جسر سرجبال - الجاهلية في قضاء الشوف، الذي يشكل شرياناً حيوياً يربط بين عدد من بلدات المنطقة، وذلك للاطلاع على أوضاعه الإنشائية بعد أعمال تفريغ أسفله من دون تنفيذ أعمال تدعيم لأساساته.وخلال الجولة، حذّر البستاني من أن استمرار الوضع على ما هو عليه قد يشكل خطراً جدياً على سلامة الجسر، الأمر الذي قد يؤدي إلى انهياره إذا لم تُتخذ الإجراءات الهندسية اللازمة بصورة عاجلة.وأشار إلى أنه تابع الملف مع كل من الهيئة العليا للإغاثة ووزارة الأشغال العامة والنقل، مطالباً باستغلال فترة الصيف لتنفيذ أعمال التدعيم والصيانة، بما يضمن سلامة المواطنين واستمرارية حركة التنقل بين بلدات المنطقة.وأوضح البستاني أن وزير الأشغال العامة والنقل، المهندس فايز رسامني، أبلغه بأنه تم رصد الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ الأشغال عبر الهيئة العليا للإغاثة، وذلك استناداً إلى دراسة هندسية وعلمية متخصصة، معرباً عن أمله في المباشرة بالأعمال في أسرع وقت ممكن تفادياً لأي مخاطر محتملة.