غادة عون: يا حضرة الحاكم بعدنا ناطرين التحرك بملف اوبتيموم والذي هو سرقة احتيالية بامتياز
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04 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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كتبت القاضية غادة عون عبر "اكس" : "عظيم كل هذه الملاحقات والدعاوى التي يباشر بها المصرف المركزي مشكورا، وواضح انو الجماعة يالتواطؤ،مع بعض المصارف اعتبروا مع رياض سلامة ان اموال المصرف المركزي وامول المودعين هي رهن اشارتهم، يتصرفون بها كما يشاؤون.
لكن يا حضرة الحاكم بعدنا ناطرين التحرك بملف اوبتيموم والذي هو سرقة احتيالية بامتياز،اضافة الى وجوب إلزام بعض المصارف بإعادة مبلغ ال٨ مليار دولار أمريكي، الذي أخذته من المصرف المركزي في اوج الازمة القسم الاكبر منه في العام ٢٠٢٠ عندما لم يكن يامكان المودع المسكين ان يستحمل على ٥٠ $ لحاجاته الملحة ،مع العلم ان هذه المصارف لم تقم باعادة هذه القروض ، وكانت فريش money كما اخذتها، واستقادت منها بالتالي لتحسين اوضاعها في الخارج بالطبع على حساب المودع"
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