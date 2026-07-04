Tayyar Article
الجيش الإسرائيلي نفّذ عملية تفجير كبيرة في منطقة القنطرة - دير سريان
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04 July 2026
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48 mins ago
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source: tayyar.org
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16 :35
جولة المفاوضات المقبلة تتناول العقوبات والأموال الإيرانية المجمدة والملف النووي (الحدث)
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التحكم المروري: قتيل نتيجة تصادم بين مركبتين على أوتوستراد الناعمة المسلك الغربي
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15 :10
Need 1 unit of A-Positive (A+) blood at [Saint John] jounieh. Call 03/816303
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وزيرة الشؤون جالت في النبطية: هناك خطة كبيرة لإعادة الاعمار والحكومة تسعى لتأمين التمويل تتمة
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