جالت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في منطقة النبطية للاطلاع على الاوضاع ولقاء فاعليات بعد العدوان الاسرائيلي الأخير. وكانت محطتها الاولى في قاعة بلدية النبطية الموقتة حيث عقد لقاء موسع مع رؤساء اتحادات بلدية ورؤساء بلديات بحضور النائبين هاني قبيسي وناصر جابر وكان عرض لأوضاع النبطية والبلديات في ظل ما تسبب به العدوان الاسرائيلي من دمار وخراب في المؤسسات الرسمية والتجارية والمباني السكنية والمنازل والبنى التحتية.وكانت للسيد جولة في السوق التجاري في النبطية والذي دمرته الغارات الجوية الإسرائيلية، برفقة النائب ناصر جابر ورئيس بلدية النبطية عباس فخر الدين ورئيس رابطة آل الزين في لبنان سعد الزين، واطلعت على حجم الدمار الذي تعرض له السوق. وقالت اثر الجولة في السوق المدمر: "فخورة ان اكون اليوم في الجنوب وفي مدينة النبطية هذه المنطقة الصامدة بوجه كل التحديات التي تواجهها والتي تعرضت لها خلال الحرب الاخيرة وقبلها، ونحن اليوم هنا لنقف الى جانب الاهالي في كل الجنوب، ليس فقط كوزارة للشؤون بل كل الوزارات سنكون هنا، وفخامة الرئيس ودولة الرئيس يواكبون هذا الامر، والحكومة تعمل على خطة وخطة تعاف وخطة اعادة اعمار وقريبا سيكون تفصيل لهذه الخطط".امام النبطيةوزارت السيد مفتي وامام مدينة النبطية الشيخ عبد الحسين صادق في منزله بحضور شخصيات وفاعليات. ورحب صادق بالوزيرة والوفد وقال: "هذه المدينة بجراحها ومن تلال الركام الجاثمة على صدرها ترفع لك الشكر والتقدير لهذه الزيارة التي تنضم الى زيارات مسؤولين اخرين في سياق العمل الجاد لاعادة الحياة الى هذه المدينة والى كافة بلدات الجنوب ولا يسعنا الا ان نقدر ونحترم ونثمن الجهود التي بذلت من قبل معاليك والوزارة لاستيعاب وفود ودفعات النازحين الى العاصمة وفي غيرها من المناطق وتقديم الخدمات اليومية الملحة".وشكرت السيد صادق على استضافته وقالت: "اليوم نحن في النبطية لمواكبة عودة مستدامة للاهالي وهذا الامر يتطلب وقف اطلاق النار مستدام وهو ما يعمل عليه فخامة الرئيس ودولة الرئيس يسعون له يوميا ، وطبعا عودة النازحين تتم يوميا وهذا مؤشر جيدا ونريد ان يعود كل نازح الى بيته ، او الى منزل بديل او موقت او الى مركز ايواء ونحن نسير بخطة النزوح والعودة وهي تتضمن عدة عناصر وابرزها ايجاد منازل جاهزة لتوفيرها للمواطنين بالتعاون مع البلديات المعنية في بلداتهم ، واضافة تحديد مراكز ايواء مؤقتة وسنعمل مع البلديات لتحديد مراكز تكون هذا المراكز قد تكون مدة الاقامة فيها سنة او اكتر". وقالت: "بالنسبة للمساعدات النقدية مستمرة عبر الوزارة ان كان عبر برنامج امان الذي هو برنامج وطني ويشمل الجنوب والنبطية وكل المناطق ونعمل على تكبيره ونحن قمنا باعادة تقييم وهناك عائلات اضطرت للخروج منه بعد 3 سنوات ولكن الهدف ادخال عائلات اخرى وسيتم ادخال خمسين الف عائلة جديدة الى البرنامج ( امان ) وبنفس الوقت نستعمل برنامج مساعدات نقدية آخر طارئ وهو مخصص للمواطنين النازحين والمواطنين الذين صمدوا في بلداتهم واليوم هناك 130 الف عائلة ستستفيد من هذا البرنامج وهو خارج برنامج امان ومستقل، وسيتم الدفع على 3 الشهر وتم دفع الدفعة الاولى وهناك بالنبطية والقضاء 29 الف عائلة ستستفيد من البرنامج".وقالت: "سنعيد ترميم مركز الشؤون في النبطية الذي دمره العدوان. الاموال موجودة وسنستعيد الخدمات الاجتماعية والانسانية فيه والتي تقدمها الوزارة".وعبرت عن حزنها لما شاهدته من دمار في السوق، ونوهت "بنبض الحياة الذي يعود الى بعض المحال وسنقدم مساعدات معينة لهؤلاء". وقالت: "هناك خطة لإعادة الاعمار كبيرة وهي خطة الحكومة ونسعى لتأمين تمويل مادي من دول صديقة وشقيقة، وهو ما يسعى اليه دولة الرئيس".