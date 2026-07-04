الجيش: قائد الجيش يستقبل رئيس بعثة اليونيفيل لبحث تعزيز التعاون في ظل التحديات الراهنة
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04 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة رئيس وقائد بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل اللواء Diodato Abagnara، برفقة نائبه، مدير الشؤون السياسية والمدنية في البعثة Hervé Lecoq، وتناول البحث آخر المستجدات والتطورات في لبنان، لا سيّما في الجنوب، وسبل تعزيز التعاون بين الجيش واليونيفيل في ظل التحديات الراهنة.
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