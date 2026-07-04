Tayyar Article
الرئيس الأوكراني: قواتنا نفذت اليوم هجمات بعيدة المدى ضد مدن وبنى تحتية نفطية في روسيا
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04 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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11 :54
تاس عن عمدة موسكو: إسقاط 62 مسيرة أوكرانية أثناء محاولتها الاقتراب من المدينة
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بالفيديو - باسيل: الإتفاق من دون ضمانات ولا جدول زمنياً فيه للإنسحاب ولا يمكن أن تكون إسرائيل هي الحكَم
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