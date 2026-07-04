عملت وحدات مختصة من الجيش على تفكيك ٤ قنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدات عبا وحاروف – النبطية، برج الشمالي – صور ودبين – مرجعيون، ونقلتها إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنها.تشدد قيادة الجيش على ضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية، وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه.