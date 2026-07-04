كتبت السفارة الأميركية في بيروت على منصة “أكس”:“هذا العام، وبينما تحيي الولايات المتحدة الذكرى الـ250 على استقلالها، نحتفل ليس فقط بالمبادئ التأسيسية التي تُحدد هويتنا، بل أيضاً بصداقاتنا الراسخة التي صاغت تاريخ أمتنا. نقف بفخر كبير إلى جانب الشعب اللبناني وهو يشق طريقه نحو مستقبل أكثر إشراقاً، مستقبلٍ يحمل السلام والازدهار والوعود التي طال انتظارها”.