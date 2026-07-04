قرى مسيحية في جنوب لبنان بين الاحتلال والعزلة... حياة معلّقة بانتظار المجهول
-
04 July 2026
-
20 mins ago
-
-
source: الشرق الأوسط
-
تعيش القرى المسيحية الحدودية في جنوب لبنان، لا سيما دبل وعين إبل ورميش، أوضاعاً إنسانية وأمنية صعبة، رغم توقيع اتفاق إطار بين لبنان وإسرائيل يهدف إلى التوصل إلى «سلام دائم». ويؤكد السكان أن واقعهم لا يعكس أي مؤشرات على الاستقرار، في ظل استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي والقيود المفروضة على حركتهم، إضافة إلى الدمار الواسع الذي طال القرى والبلدات المجاورة، وفق تقرير لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.
وتنتشر الآليات والدبابات الإسرائيلية عند مداخل بعض القرى، فيما تحوّلت مناطق واسعة من الجنوب إلى أنقاض بعد العمليات العسكرية، مع تدمير المنازل والبنية التحتية والحقول الزراعية.
حياة تحت القيود والمساعدات الإنسانية
يعتمد سكان قرية دبل بشكل شبه كامل على قوافل المساعدات الإنسانية التي يُسمح لها بالدخول بين الحين والآخر، بعد انقطاع الكهرباء العامة وصعوبة إدخال المواد الأساسية. ويصف عدد من الأهالي حياتهم بأنها أشبه بـ«السجن»، إذ لا يستطيعون مغادرة القرية بحرية، فيما يخشى كثيرون أن يؤدي نزوحهم إلى تدمير منازلهم وزوال القرية.
كما يروي السكان حوادث مأساوية، بينها مقتل مدنيين أثناء تنقلهم بين القرى، رغم حصولهم على تصاريح للعبور، ما زاد من شعورهم بانعدام الأمان.
أزمة اقتصادية وغياب مصادر الدخل
في عين إبل، تسببت القيود الأمنية بمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وهو ما حرم كثيرين من مصدر رزقهم الأساسي. كما تراجعت الحركة التجارية بشكل كبير.
ورغم تراجع وتيرة المواجهات العسكرية في المنطقة، لا يزال الأهالي يعيشون حالة من القلق والترقب، مع استمرار الغموض بشأن مستقبل القرى الحدودية وإمكان استئناف الدراسة والحياة الطبيعية.
غياب الدولة ومطالب بعودة الجيش
ويعرب سكان رميش والقرى المجاورة عن استيائهم مما يعتبرونه غياباً للدولة اللبنانية، مشيرين إلى أن الأمن المحلي بات يعتمد على عناصر الشرطة البلدية، في وقت يطالبون بعودة الجيش اللبناني وتحمّله مسؤولياته في المنطقة.
كما يؤكد الأهالي أنهم يشعرون بأن معاناتهم لا تحظى بالاهتمام الكافي، وأن الكنيسة أصبحت الجهة الأساسية التي تقدّم لهم الدعم، في ظل استمرار الأزمة.
وفي المقابل، يربط الاتفاق الأمني انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة بنزع سلاح «حزب الله»، بينما تؤكد إسرائيل أنها ستبقي قواتها ما دام الحزب يشكل تهديداً أمنياً، الأمر الذي يثير مخاوف السكان من استمرار الوضع الحالي لفترة طويلة.
-
Just in
-
08 :55
التصدير يزداد والاستثمار يتراجع: هل تحسّنت أوضاع الصناعة؟ (الأخبار) تتمة
-
08 :49
وكالة الطاقة الذرية: وصول المفتشين إلى إيران مرهون بسير المحادثات بين واشنطن وطهران
-
08 :34
بري يدعو إلى تسوية ولا يتحدث عن جبهة لإسقاط «اتفاق الإطار» (الشرق الأوسط) تتمة
-
08 :29
الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيلي يطلق نيران رشاشاته الثقيلة في إتجاه حداثا وعلى اطراف بلدتي كونين والطيري
-
08 :27
التحكم المروري: 5 جرحى في 5 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
-
08 :26
حزب الله والشيباني: شيء من الإيجابية يؤسس للمستقبل (المدن) تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
بري يدعو إلى تسوية ولا يتحدث عن جبهة لإسقاط «اتفاق الإطار»
-
حزب الله والشيباني: شيء من الإيجابية يؤسس للمستقبل
-
لبنان أمام الامتحان التنفيذي للترتيبات الأميركية الجديدة (أنطوان الأسمر)
-
«نداء الوطن»: لهذه الأسباب شارك وزير الدفاع في تشييع خامنئي
-
الديار: المطار يغصّ بالعائدين… نصف مليون عائد شهرياً
-
واشنطن تتحدث عن تنفيذ الاتفاق… وتل أبيب تتمسك بالبقاء في جنوب لبنان
-
«الأخبار»: مخالفات الحكومة للقانون لا تتوقّف!
-
ماذا دار في خلوة بري - الشيباني؟
-
رئيس الجمهورية هنأ هاتفيا الأمين العام لجامعة الدول العربية بتسلمه مهامه الجديدة
-
بلديات وفعاليات القرى المسيحية الحدودية ترد على مزاعم طلب الجنسية الإسرائيلية
-
"الفاو" سلطت الضوء على دور التعاونيات في تعزيز صمود المجتمعات الريفية في لبنان لمناسبة "اليوم الدولي للتعاونيات"
-
وزير الزراعة عرض مع قائد البعثة العسكرية الإيطالية دعم القطاع واكد أهمية الشراكة الدولية
-
اتصال بين الرئيس عون والأمين العام لجامعة الدول العربية... فهمي: لبنان سيبقى في صلب اهتماماتنا أخبار لبنانِ
-
EXCLUSIVE
شو الوضع؟ الإتفاق - الإطار في مهب الضبابية وانتظار لبناني تقليدي لتحركات خارجية... حركة هيكل تحط في عين التينة
-
الخارجية دانت التفجير في دمشق وأكدت تضامن لبنان مع سوريا
-
بالصورة- العثور على أحد الشبان المفقودين في وادي السلوقي على قيد الحياة...ماذا عن المفقودين الآخرين الثلاثة؟
-
بعد تدهور حالته الصحية... ماذا قررت المحكمة في ملف فضل شاكر؟
-
الحصيلة التراكمية للعدوان: 4301 شهيدا و 12199 جريحا
-
منظمة: أكثر من 600 ألف نازح لبناني عادوا الى منازلهم منذ وقف إطلاق النار مع اسرائيل
-
الدفاع المدني – مركز صور شارك في حملة لتنظيف قاع البحر (بالصور)
-
-
Just in
-
08 :55
التصدير يزداد والاستثمار يتراجع: هل تحسّنت أوضاع الصناعة؟ (الأخبار) تتمة
-
08 :49
وكالة الطاقة الذرية: وصول المفتشين إلى إيران مرهون بسير المحادثات بين واشنطن وطهران
-
08 :34
بري يدعو إلى تسوية ولا يتحدث عن جبهة لإسقاط «اتفاق الإطار» (الشرق الأوسط) تتمة
-
08 :29
الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيلي يطلق نيران رشاشاته الثقيلة في إتجاه حداثا وعلى اطراف بلدتي كونين والطيري
-
08 :27
التحكم المروري: 5 جرحى في 5 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
-
08 :26
حزب الله والشيباني: شيء من الإيجابية يؤسس للمستقبل (المدن) تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
التصدير يزداد والاستثمار يتراجع: هل تحسّنت أوضاع الصناعة؟
-
-
-
04 July 2026
-
بري يدعو إلى تسوية ولا يتحدث عن جبهة لإسقاط «اتفاق الإطار»
-
-
-
04 July 2026
-
حزب الله والشيباني: شيء من الإيجابية يؤسس للمستقبل
-
-
-
04 July 2026
-
لبنان أمام الامتحان التنفيذي للترتيبات الأميركية الجديدة (أنطوان الأسمر)
-
-
-
04 July 2026
-
قاليباف رداً على واشنطن: أحرار بأموالنا واحتفظوا بنصائحكم
-
-
-
04 July 2026
-
«نداء الوطن»: لهذه الأسباب شارك وزير الدفاع في تشييع خامنئي
-
-
-
04 July 2026
-
الديار: المطار يغصّ بالعائدين… نصف مليون عائد شهرياً
-
-
-
04 July 2026
-
واشنطن تتحدث عن تنفيذ الاتفاق… وتل أبيب تتمسك بالبقاء في جنوب لبنان
-
-
-
04 July 2026
-
«الأخبار»: مخالفات الحكومة للقانون لا تتوقّف!
-
-
-
04 July 2026
-
ماذا دار في خلوة بري - الشيباني؟
-
-
-
04 July 2026