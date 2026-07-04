Tayyar Article
مراسم تشييع خامنئي بدأت في طهران بمشاركة آلاف الإيرانيين
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04 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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التصدير يزداد والاستثمار يتراجع: هل تحسّنت أوضاع الصناعة؟ (الأخبار) تتمة
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الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيلي يطلق نيران رشاشاته الثقيلة في إتجاه حداثا وعلى اطراف بلدتي كونين والطيري
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08 :27
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التصدير يزداد والاستثمار يتراجع: هل تحسّنت أوضاع الصناعة؟
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04 July 2026
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04 July 2026
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04 July 2026
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04 July 2026