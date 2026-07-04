أوضح مصدر رسمي لـ"نداء الوطن"، ردًا على الانتقادات التي طالت مشاركة وزير الدفاع ميشال منسّى في تشييع المرشد الإيراني الأعلى السابق علي خامنئي، أن هذه المشاركة تأتي في إطار حضور جنازة رجل دين ومرشد، وليست مشاركة سياسية، كما أن وزير الدفاع لم يذهب لإجراء محادثات. كذلك، فإن الدولة اللبنانية نعت خامنئي، وما تزال هناك علاقات دبلوماسية قائمة مع إيران.وأكد المصدر أن هذا الحضور لا يؤثر في موقف لبنان الرسمي، الذي يعبّر عنه رئيس الجمهورية يوميًا، والرافض لانتهاك إيران سيادة لبنان، والمصرّ على بسط سلطة الدولة. كما أشار إلى أن دولا عربية مؤثرة شاركت في الجنازة، وأن لبنان ملتزم السقف العربي في كل الأمور.وعن اختيار وزير الدفاع لتمثيل لبنان، أوضح المصدر أن وزير الدفاع يمثّل الدولة اللبنانية، وأنه لم يكن ممكنًا إرسال وزير الخارجية أو رئيس الحكومة لأسباب معروفة، ولكي لا تُعطى المشاركة طابعًا سياسيًا. وبالتالي، فإن الحضور اللبناني قيس بميزان الجوهرجي، وبقيت حدوده محصورة في المشاركة في الجنازة.