Tayyar Article
ترامب: الجانب الإيراني يتطلع بشدة ويسعى بكل السبل للتوصل إلى تسوية سياسية معنا
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04 July 2026
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56 mins ago
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source: tayyar.org
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