أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالا هاتفيا، بعد ظهر اليوم، بالأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل فهمي وهنأه بتسلمه مهامه الجديدة، متمنيا له "التوفيق في تحقيق الأهداف التي أعلنها قبيل بدء مهامه"، داعيا إياه إلى زيارة لبنان.‏وشكر فهمي لرئيس الجمهورية تهنئته، مؤكدا أن "لبنان سيبقى في صلب اهتمامات جامعة الدول العربية دفاعا عن قضاياه العادلة وعن حقوقه في السيادة والكرامة، لا سيما أن لبنان عضو مؤسس في الجامعة".